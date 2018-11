Tři body dobré. Hra už se tak nedařila, řekl pardubický kouč Krejčí

„Tří bodů za výhru si vážím, protože soupeř se na nás dobře připravil a byl nepříjemný. Vlastní hra se nám oproti jiným domácím zápasům tolik nedařila,“ srovnával kouč pátých Pardubic Jiří Krejčí.

Hrdinou zápasu se stal uzdravený forvard Pavel Černý, který dvěma góly ještě v první půli (hlavičkou o zem do protipohybu a tečovanou ranou zpoza vápna) otočil nepříznivé skóre z 0:1 na 2:1 a v 76. minutě se podílel na rozhodující brance spoluhráče Kováře další hlavičkou do břevna, jež klíčovou akci odstartovala. Táborsko pak v nastaveném čase stačilo už jen snížit.

„V pátek jsem na poslední chvíli změnil nominaci, protože Pavel neměl hrát. Ale pak jsme zariskovali a dali ho tam, má pozitivní vliv na kluky okolo. Vyšperkoval to dvěma góly, jsme rádi, že jsme takhle rozhodli. Zvládl to dobře,“ chválil zkušeného 32letého borce kouč Krejčí. Před Kovářovou trefou ale diváci Pod Vinicí sledovali nudnou pasáž, ve které se nic zvláštního nedělo. Přestávka rozjíždějící se Krejčího ansámbl očividně utlumila.

„Dobrý začátek jsme neměli ani v prvním poločase, ani v druhém,“ připomněl Krejčí. „Nevím, čím to je - přitom si to říkáme. Není to něco systémového, spíš jen souhra okolností,“ mínil trenér vítězů.