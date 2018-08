Ve Znojmě se hraje těžko, varuje mladý jihlavský útočník Klíma

„A teď navíc po těch dvou úvodních výhrách se to ještě umocnilo,“ připomněl zatím stoprocentní úspěšnost Vysočiny ve druhé lize.

Tři body si Jihlava přivezla před čtrnácti dny z Brna a minulý týden slavila také v domácím prostředí v souboji s Pardubicemi. V pátek se pokusí přidat třetí vítězství ve Znojmě. Utkání začíná v 19.00.

„Tam se ale hraje těžko,“ upozornil Klíma, který na jihu Moravy působil v sezoně 2016/17.

„Sice tým je teď jiný, než jsem zažil já, ale ve Znojmě to nikdy nebylo jednoduché. A co jsem se bavil s klukama, kteří mají ještě čerstvější zkušenosti, jako Honza Javůrek a Ondra Machuča, tak ti mi to jen potvrdili,“ doplnil.

Chuť do dalších zápasů roste

U hráčů, kteří měli v minulých letech se Znojmem ve druhé lize co do činění, ostatně vyzvídal také trenér Martin Svědík.

„Jo, poptal se, čím se Znojmo prezentuje, co se snaží dělat,“ přiznal Klíma. „Ale trenér stejně preferuje svoji taktiku, svůj fotbal. Už od loňské sezony.“

A zatím jde o taktiku, která evidentně funguje, Jihlava totiž stejně jako Hradec Králové, České Budějovice a Ústí nad Labem zatím proplouvá sezonou bez zaváhání.

„Teď je to super, každé vítězství přidá chuť do další práce. Do dalšího zápasu,“ pochvaloval si současný stav v FC Vysočina Klíma, prozatím nejlepší střelec Jihlavy v nové sezoně. U dvou z dosavadních celkových čtyř gólů Vysočiny figuruje jako autor. A jak sám říká, lví podíl na tom má jeho nový spoluhráč Stanislav Klobása.

„Už po prvním utkání jsem říkal, že Standa je výborný fotbalista, což se v obou zápasech potvrdilo. Hodně toho odběhá, je důrazný, takového spoluhráče by chtěl k sobě každý,“ měl jasno Klíma. „A já doufám, že to s každým kolem bude ještě lepší a lepší,“ přispěchal s přáním.

A jak to aktuálně vypadá s Klímovými námluvami s prvoligovými Teplicemi? „Nechci se tím zabývat, protože pak by moje výkony nemusely být takové, jaké bych chtěl. Mám teď prostě smlouvu v Jihlavě a hraju za Jihlavu,“ vzkázal.