Co jsme spáchali, to jsme odčinili, těší po výhře jihlavského Klímu

„Věděli jsme už před zápasem, že se v Třinci boduje velmi těžko,“ přiznal jedenadvacetiletý jihlavský fotbalista. „Navíc jsme hned v první půli udělali dvě penalty,“ připomněl Klíma dvě pořádně horké chvíle z 10. a 45. minuty.

První jste přežili, druhou už ovšem ne. A dostat gól těsně před odchodem do šaten, to nikdy není pro mužstvo dobrá pozice. Souhlasíte?

Jasně, proto jsme si taky o poločase řekli, že se musíme zvednout. A to se nám i podařilo. Myslím, že za druhou půlku jsme si nakonec tři body zasloužili.

Křičel na vás o přestávce v kabině hlavní trenér Martin Svědík hodně?

Ani nemusel, protože my sami jsme moc dobře věděli, že náš výkon v první půli nebyl ani trochu dobrý a chtěli jsme s tím něco udělat. Samozřejmě že nějaká důraznější slova padla, ale nebylo to nic extra. Jak říkám, sami jsme si byli vědomi, co musíme ve druhé půlce začít hrát.

Vyrovnání na 1:1 jste v úvodu druhé pětačtyřicetiminutovky zařídil vy. Odlehlo vám hodně, vzhledem k tomu, že třineckému gólu z penalty předcházela vaše hra rukou v pokutovém území?

Určitě, protože fakt není vůbec příjemné udělat penaltu a inkasovat takhle těsně před odchodem do kabiny. Musím přiznat, že jsem z toho byl docela dost frustrovaný. A pořád jsem v duchu doufal, že mi to podaří nějak odčinit. Nebylo ode mě vůči týmu fér, že jsem hrál rukou.

Takže penalta byla ze strany hlavního sudího odpískána oprávněně?

Trochu si myslím, že jsem tam byl předtím stažený. Pískat se to podle mě dalo, ale i nemuselo. Hlavní je, že se nám podařilo výsledek otočit. To je super.

Vlastně to byl zápas plný odčiněných chyb, protože i váš spoluhráč Vladislav Levin nakonec svůj zákrok, po němž následovala penalta, napravil...

Přesně tak, on udělal tu první, kterou Luďa Vejmola naštěstí chytil. Takže se dá říct, že co jsme spáchali, to jsme pak odčinili.

Zdá se, že se vám vrací forma z úvodu sezony. Cítíte to stejně?

Pravda, měli jsme trochu výpadek. Hodně hráčů odešlo, přišli noví, takže jsme si nejprve museli sednout. Ale teď to opravdu vypadá, že naše hra zase začíná padat na úrodnou půdu. Teď je ale hlavně důležité navázat na výsledky z posledních dvou zápasů v pátek doma s Chrudimí. Abychom šli do následné repre pauzy se třemi výhrami v řadě. A v přestávce se pak připravili na další část soutěže. Chceme zvládnout podzim co nejlépe.