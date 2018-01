Trenér pardubických fotbalistů Krejčí byl rád za první nulu v přípravě

„Vyrovnané utkání. Chvilku měla víc ze hry Jihlava, chvilku my,“ mínil trenér Krejčí.

Možná byl ke svému týmu až přehnaně kritický. Ten měl totiž v poli minimálně v prvním poločase jednoznačně převahu. Do velkých šancí se, pravda, na hřišti s umělou trávou v Ohrazenicích nedostával ani jeden z protivníků, ovšem náznaky měly Pardubice slibnější. Jihlava gólmana Knoblocha ani jeho náhradníka Šmída (odchytal druhou půli) příliš neprověřila.

„Jsme rádi, že jsme konečně odehráli zápas na nulu, myslím, že zaslouženou. V tomhle směru klukům nemám moc co vytknout,“ sdělil trenér Krejčí.

Jihlavský Martin Svědík řekl, že na jeho celku byla znát únava nashromážděná za uplynulé týdny.

„Už v pátek na tréninku jsme viděli, že toho kluci mají plný brejle. Atmosféra tam byla podrážděná, jsme spolu dlouho. Navíc odjíždíme na soustředění do Turecka. Proto jsem čekal, že budeme mít těžké nohy a že s Pardubicemi, které vyznávají agresivní styl, budeme mít problémy. To se potvrdilo,“ podotkl. Pro diváky tak víc než cokoli jiného bylo patrně zajímavější zhlédnout poprvé v akci levého obránce Tomáše Čelůstku, který do Pardubic dorazil na testy z Opavy, a také dalšího beka Lukáše Kühnela, hráče Mladé Boleslavi.

„Na Čelůstkovi je vidět, že už nějaký pátek druhou ligu hraje. Byl jsem s ním spokojený,“ uvedl trenér Krejčí. „Kühnel si zvykal, dosud hrál jen v juniorce. Ale je to pracovitý hráč. Musíme být trpěliví.“