Hlavně neusnout. Musíme dál makat, záchrana je blízko, tuší Fleišman

„Jsem rád, že se nám teď daří, ale pořád není nic hotového. Musíme pracovat dál,“ upozornil obránce Fleišman. „Je vidět, že když do toho každý dáme vše, tak se výsledky dají udělat. A je jedno, jaký je soupeř, každý může porazit každého, což jsme viděli minulý týden, když Bohemka zdolala Plzeň.“

Nebyli jste trochu frustrovaní po prvním poločase, když jste trefili tyč, břevno a měli i další šance, ale stav byl pořád 0:0?

Ne, řekli jsme si, že se do šancí dostáváme a když budeme pracovat dál, tak přijdou zase. Věřili jsme v naše síly, že máme mančaft natolik silný, abychom branku dali. Dneska si užijeme v kabině oslavu tohoto zápasu a od pondělí se začneme připravovat na Olomouc.

V závěru první půle se zdálo, že se míč po přímém kopu Hrubého odrazil od břevna za brankovou čáru. Řešili jste to v kabině?

Říkal jsem rozhodčímu, že balon podle rotace skončil za čárou. Ale nevím. V kabině jsme si řekli, že jsme měli tři čtyři šance, že jsme lepší. A nakonec se nám povedlo získat tři body.

Hned po přestávce přišel váš gól.

V první moment jsem chtěl vystřelit levou, ale viděl jsem, že tam skáčou dva bohemáci, tak jsem míč zkusil seknout a šel do jejich protipohybu. Tou mou pravou to už je vabank, ale díky bohu to skončilo v bráně.

Vabank ve vašem případě?

(Směje se). Asi jo. Soustředil jsem se na čistý kop a byl mezi penaltou a vápnem, takže jsem se snažil to aspoň trochu utáhnout.

V předchozích zápasech jste zabránil dvěma jistým gólům, takže tato vaše trefa je jakousi nástavbou?

Jsem rád, protože když jsem byl v Boleslavi, tak jsem tam měl takové smolné vlastní góly, kdy třeba útočník vystřelil a ode mne se míč odrazil do protipohybu. Teď už jsem se konečně trefil do správné branky. Dneska dali góly krajní beci, tak je vidět že ta naše podpora útoku tam je. A taková perlička je nula vzadu.

Třetí za sebou...

My se soustředíme na defenzivu, od útočníka poctivě pracujeme dozadu a vyplácí se nám to. Nesmíme ale usnout na vavřínech a makat dál.

Dobře hrajete i dopředu. Soupeře jste napadali vysoko na jejich polovině. Máte tedy sil na boj o záchranu dost?

Samozřejmě, máme. Fyzicky jsme všichni připraveni velmi dobře. Jen tak dál.

V 65. minutě jste se nechal vystřídat. Co se stalo?

Při odkopu mě trochu píchlo v lýtku. Raději jsem si řekl o vystřídání, protože ještě půjde do tuhého na konci sezony a chci být u toho. Nechtěl jsme to nějak přetáhnout, utrhnout. Zítra bych měl jít na sono . Uvidíme, co ukáže.

Tušíte, jak vážné to bude?

Mělo by to být dobré. Bylo to jen takové lehké píchnutí. Nechtěl jsem to dráždit, abych byl na sto procent připravený na Olomouc, takže jsem raději šel dolů.

Jak daleko je nyní záchrana?

Blízko. Jihlava se Zlínem remizovala. Těm dvěma jsme se o dva body přiblížili. Teď už s námi zase budou muset ostatní počítat. Ty čtyři minulé zápasy bez prohry byly pro nás důležité. Začali jsme šlapat. Jeden se můžeme spolehnout na druhého a tak to má být,

Slyšel jste před čtyřmi koly hlasy, že jste odepsaní?

Psalo se to, ale my jsme si to nedávali do hlavy. Teď vidíte, že za záchranou jdeme a uděláme vše pro to, aby to vyšlo.

Je to psychická vzpruha, že už nejste poslední?

Samozřejmě a doufám, že už tam nebudeme nejen nyní, ale vůbec.