Ostravský obránce Fleišman: Začali jsme fantasticky, dál jdeme s pokorou

Baník byl po výhře nad Duklou Praha 2:0 chvíli v čele první ligy... „Bylo však jasné, že tam nezůstaneme, i když by to bylo krásné,“ smál se ostravský obránce Jiří Fleišman. Ostrava je po výhrách Plzně a Slavie třetí. „Budeme se soustředit na sebe a na naši hru. Soupeře sice sledujeme, ale že bychom si nějak dávali do hlavy, co by kdyby, tak to ne,“ podotkl Fleišman.

Jaké to je, když ve srovnání s jarem nyní vítězíte a jste téměř na špici soutěže?

Je to hezké. Začali jsme sezonu výborně. Kdybychom měli o bod ze Slovácka (1:2) více, tak by to bylo ještě lepší. Ale říkáme to furt a budeme to říkat i nadále: Do všeho jdeme s pokorou. Máme fantastický začátek, ale musíme tak pokračovat i nadále.

Takže nějaké uspokojení nehrozí?

Ten mančaft, ta kabina je natolik zkušená, že moc dobře víme, že jde jen o začátek a sebemenší podcenění nás může vytrestat. Budeme obezřetní.

Položil Baník základy nynějších výkonů a výsledků v zimě, kdy přišlo osm nových hráčů včetně vás?

Nechci to zakřiknout, ale už si to sedlo. Zvykli jsme si na sebe. Každý si asi uvědomil, že jednotlivci dělají mančaft, a když budeme makat jeden za druhého, tak bude úspěšný celý tým a z toho budou mít prospěch i jednotliví hráči. Doufám, že si to všichni dali do hlavy a budeme dál vítězit.

Zapadá do toho i to, že byť je Milan Baroš zraněný, tak jste třikrát vyhráli se skórem 7:1?

Je dobře, že se ukazuje, že máme Milana kým nahradit. Ale až bude zdravý, tak hrát bude a bude pro tým platný. Také pro trenéra je dobře, když ví, že má kam sáhnout, pokud se Milan zraní. Je dobře, že ti kluci bojují. A Ondra (Šašinka) dal Dukle gól.

Druhý přidal Dame Diop po vašem centru, když se srazil s brankářem Filipem Radou. Ten se zlobil, že byl faulován. Jak jste tu situaci viděl?

Hráč přede mnou do balonu skočil, tečoval ho. Ten souboj jsem přes něj neviděl. Jestli gólman neměl balon v ruce, tak to byl normální souboj.

Jenže důrazně, na hraně, musíte hrát, že?

Samozřejmě. Takhle jsme si to nastavili už na jaře, že budeme bojovat. A kdo to nebude dodržovat, nebude hrát. Každý si to uvědomil a raději bojuje. Utkání s Duklou bylo fyzicky hodně náročné. Musíme si to chvíli užít, ale v úterý nás už čeká pohár v Uničově a v sobotu Liberec.

V Liberci jste odehrál pět sezon. Jak se tam těšíte?

Hodně, ale budu to brát jako každý jiný zápas. Budu chtít vyhrát. Bylo by hezké, kdybych dal i branku, ale rozhodně bych ji na hřišti neslavil.