Fleišman: Nezasloužili jsme si prohrál, penaltu jsem kopl špatně

„Byl to klasický remízový zápas. Chvilku nás zamkla Plzeň, chvilku my je,“ řekl Jiří Fleišman. „Bohužel jsem neproměnil penaltu, čímž jsem klukům vzal alespoň bodík, který bychom si zasloužili.“

Proč to nevyšlo. Proč brankář Hruška vaši střelu k pravé tyči chytil?

Špatně jsem ji kopl, ale ani jsem neviděl, jestli tam šel brankář napřed. Vůbec jsem se na něj nekoukal.

Ve středu jste Baníku dvěma góly vykopal postup...

Ale to už je pryč, to bylo minule. Dneska jsme si nezasloužili prohrát, ale takový je fotbal. Ve středu jsem dal gól i z třiceti metrů, měl jsem štěstí, které dneska při mě nestálo a nemáme ani bod.

Měl jste jasno, kam penaltu kopnete, když jste střílel proti stejnému soupeři jako ve středu, i když proti jinému brankáři?

Jakmile šel rozhodčí k videu, tak jsem si říkal, že jestli ukáže na puntík, tak to kopnu úplně stejně jako ve středu. Na gólmana jsem se nedíval, nechtěl jsem, aby na mě viděl, kam budu kopat. Bohužel mi to chytil.

Rozhodčí se šel na penaltový zákrok Hrošovského na Filla podívat na videu podívat až po chvíli. Netrvalo to příliš dlouho?

V tom bych vůbec problém neviděl.

Hráli jste agresivně, napadali soupeře, takže sil jste i po náročném středečním utkání měli dost?

Kondičně jsme dobře připraveni. V tom bych problém neviděl. My ty anglické týdny nehrajeme pořád. To jsme měli jen teď, takže máme čas si odpočinout.

Jaké to vůbec je hrát dva zápasy s jedním soupeřem během čtyř dnů? Byla to jakási odveta?

Neřekl bych, že to byla odveta. Plzeň hraje Ligu mistrů, každý se chce proti ní ukázat a jde do toho na sto procent. Osobní souboje bolí jak nás, tak je, ale není tam nic zákeřného. Oba mančafty jsme natolik zkušené, že chceme hrát důrazný, agresivní fotbal, takže nějaký ten kopanec k tomu patří.