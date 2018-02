Baroš mi Baník doporučil. Věřím, že to bude šlapat, říká Fleišman

Jiří Fleišman si pochvaluje, že mu noví spoluhráči hodně pomáhají, aby si zvykl na ostravské prostředí. Přiznává, že se zatím rozkoukává. „Nynější soustředění v Beleku máme na to, abychom se sehráli a ještě více poznali. Na jaře by to mohlo být zajímavé. Všichni věříme, že Baník v lize zachráníme,“ uvedl třiatřicetiletý obránce.

Nebude problém se sehrát, když přišlo šest nových hráčů?

Je nás hodně, ale když to vezmete, tak jsou to většinou starší kluci. A myslím si, že mančaft je natolik inteligentní, že se stihneme sehrát, abychom byli ostatním důstojným soupeřem a ligu zachránili.

Přišlo hodně zkušených hráčů, ale bude to stačit?

To neříkám. Ale kolem té zkušenější osy jsou mladí kluci, kteří jsou běhaví a rychlí. Teď je na realizačním týmu, aby sestavu poskládal co nejlépe. Uvidíme, jak se to povede.

Baník měl na podzim velké problémy v obraně. Je už znát nějaké zlepšení?

Brání celé mužstvo, vše začíná u útočníka, ale vždycky jdou chyby nejvíce vidět u nás vzadu. I teď na soustředění na tom hodně pracujeme. Pevně věřím, že to zvládneme, aby obrana byla lepší.

Co vás vůbec do Baníku přivedlo?

Hlavně to, že majitel klubu (Václav Brabec) a trenér (Radim Kučera) měli o mě zájem. A ten už v Mladé Boleslavi nebyl. Sice vyšel nějaký článek, že tam nemohli vyhovět mým finančním požadavkům, ale to říkají oni. Od trenéra (Dušan Uhrin mladší) jsem dvakrát přímo do očí slyšel, že můžu odejít, že se mnou nepočítá. Tím to pro mě bylo definitivní, a tak jsem přijal nabídku Baníku. Dostávám novou šanci. A jen doufám, že důvěru lidem v klubu i všem okolo splatím.

Baník je přece jen trochu specifický klub. Přemýšlel jste o nabídce dlouho?

Až tak do hloubky nevidím, ale na Moravě ani ve Slezsku jsem dosud nikdy nepůsobil, takže všechno je pro mě úplně nové. Ale konzultoval jsem to i s Milanem Barošem, se kterým jsem v Mladé Boleslavi hrál. Ten mi to jenom doporučil. I parta v kabině je super. Když jsem přišel, tak nebyl vůbec žádný problém. Teď na soustředění pracujeme na systému hry, abychom první jarní zápas se Slováckem zvládli a odpíchli se k záchraně.

Jak jste vnímal Baník, když jste sem jezdil hrát?

Jako velmi nepříjemného soupeře. Baník do ligy vždy patřil, a i když měl problémy, tak se v Ostravě hrálo hodně těžce. Byla by obrovská škoda, kdyby Baník znovu sestoupil. Mančaft je dobře poskládaný, jen je potřeba se trošičku sehrát. Snad to bude fungovat.

Výchozí pozice pro jaro ale není moc dobrá...

Není, ale na desáté místo ztrácíme nějakých osm bodů, což jsou dva tři vyhrané zápasy a může být všechno jinak. Začínáme doma se Slováckem (v sobotu 17. února od 15.00 - pozn. red.), což bude obrovsky důležitý zápas, protože oni jsou do toho boje o záchranu také namočení. Pokud to utkání zvládneme, tak máme Teplice a Plzeň, kde můžeme body urvat silou a takovou tou touhou ligu v Ostravě zachránit. Věřím, že to bude šlapat.

Jak si zatím zvykáte na Ostravu a její okolí, na region razovity, jak zpívá Jaromír Nohavica?

(směje se) Pana Nohavicu si doma pouštím... Není to ale až takový rozdíl. Alespoň to tak cítím. Před odletem na soustředění do Turecka jsem tu však byl jenom týden. Navíc přespávám v hotelu, dvakrát denně jsme trénovali, takže do města jsem se moc nedostal. Až se liga rozběhne, tak se určitě půjdu podívat někam do centra. Ale musím tam jít až po vyhraném zápase...