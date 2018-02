Konec ve Znojmě a pak? Nemám zapotřebí se nabízet, tvrdí Balcárek

Za 44letým mužem nyní kus práce vidět je. V minulé sezoně dovedl Uničov k vítězství v MSFL, na podzim pak Znojmo dotáhl k šesté pozici ve druhé lize. V zimní pauze se však v klubu vyměnilo vedení a Balcárek nečekaně složil funkci.

„Možná nesouhlasil s tím, že jsem nastoupil já, třeba mu to vadilo. Nevím. Zdá se mi, že trochu utekl z boje,“ prohlásil Leoš Kalvoda, který původně do Znojma dorazil jako manažer, ale neplánovaně musel převzít rovněž trenérskou roli.

Jeho předchůdce však odmítá, že by náhlý odchod měl co do činění s Kalvodou.

„To byla jen vedlejší záležitost. Důvod byl, že jsme nenašli stejný sportovní směr s novým vedením, takže jsem požádal o ukončení smlouvy. To se někdy stává nejen ve sportu, že když se názory liší, tak jedna strana ustoupí a jde si svým vlastním směrem. Nevidím na tom nic špatného. Rozešli jsme se v dobrém, Znojmo se mnou jednalo korektně,“ uvedl Balcárek.

Ten si v průběhu ledna posteskl, že tým místo posílení oslabil. „Ale o to primárně nešlo,“ tvrdí.

V čem se tedy s novým šéfem Jiřím Tunkou, který nahradil dlouholetého prezidenta klubu Otu Kohoutka, neshodl? „V náhledech, jak by to mělo všeobecně fungovat. Ale je to interní záležitost a konkrétněji bych se o tom přes tisk nechtěl bavit,“ podotkl Balcárek.

Trénovat hodlá i nadále. „Jsem otevřený jednáním, ale není to tak, že bych někoho obvolával. Nebudu se ničemu bránit, ale není to otázka dnů ani měsíců,“ sdělil Balcárek.

Znojmo mezitím získalo první výraznou zimní posilu, když na hostování z Olomouce přivedlo svého někdejšího kanonýra Václava Vašíčka. Ten se do jihomoravského klubu vrátil po čtyřech letech a ve čtvrtek hned gólem přispěl k přípravné výhře 2:0 nad HFK Olomouc.