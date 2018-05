Karty a zranění, největší soupeři Slavie. Kouč: Musí hrát i nedoléčení

Je to stále dokola opakující se příběh. Po každém utkání o tom trenér Trpišovský mluví. Tu se někdo zraní na tréninku, jindy nedohraje zápas.

Třeba v neděli proti Slovácku (0:0) chyběli Slavii čtyři dlouhodobě zranění a čtyři vykartovaní. „Navíc jsme měli na lavičce Škodu, Hušbauera nebo Ngadeua, kteří ještě rozhodně nebyli stoprocentně fit,“ připustil trenér.

Deset duelů, devětkrát jinak V jakém složení hrála obrana Slavie jarní zápasy? 17. kolo v Jihlavě (0:1)

Frydrych, Kúdela, Deli, Sýkora 18. kolo s Bohemians (1:0)

Jugas, Kúdela, Pokorný Sýkora

19. kolo v Mladé Boleslavi (3:0)

Bořil, Kúdela, Pokorný, Sobol 20. kolo s Olomoucí (3:1)

Frydrych, Jugas, Deli, Bořil 21. kolo na Spartě (3:3)

Frydrych, Jugas, Deli, Bořil 22. kolo se Zlínem (1:2)

Bořil, Jugas, Ngadeu, Sobol 23. kolo v Brně (1:0)

Frydrych, Jugas, Ngadeu, Sobol 24. kolo s Karvinou (3:2)

Frydrych, Jugas, Kúdela, Sobol 25. kolo v Liberci (0:0)

Bořil, Jugas, Ngadeu, Flo 26. kolo se Slováckem (0:0)

Bořil, Jugas, Deli, Flo

A že konečně po zranění od první minuty nastoupili Jaromír Zmrhal a Simon Deli? Ne, ani oni ještě nebyli zcela zdraví, i proto musel Deli po půlhodině znovu střídat.

„Vážím si toho, že hráči nespekulují a jdou do zápasu, protože to, co jsme měli v základu a na lavici, je zároveň to jediné, co máme k dispozici,“ vysvětloval Trpišovský.

Kde se všechny ty zdravotní problémy berou?

„Řekl bych, že nás limitují především karty, kvůli kterým pak do zápasů nebo na lavičku chodí hráči, kteří nejsou stoprocentně připravení, kteří by za normálního stavu dostali třeba ještě sedm, deset, čtrnáct dní, aby se doléčili. Jedeme hodně na doraz, každý zápas je zvlášť v téhle fázi sezony válka, hrajeme velmi fyzicky náročný fotbal, na hranici,“ jmenoval důvody nezvykle početné marodky slávistický trenér.

Kvůli kartám mu v neděli scházeli Sýkora, Kúdela, Hromada i Tecl. Za týden si ze stejného důvodu nezahraje proti Plzni záložník Souček.

A sestava tak s jistotou bude vypadat znovu jinak. Jen jednou mohl trenér Trpišovský na jaře v lize nasadit stejnou jedenáctku: ve 20. kole proti Olomouci i o týden později na Spartě nastoupila totožná sestava. Jinak je ale změn spoustu.

Třeba v obranné čtyřce se během deseti jarních zápasů vystřídalo deset jmen. Devětkrát hrála obrana v jiném složení, někteří hráči jednou hrají stopera, podruhé beka, nebo nastoupili vpravo, pak zase vlevo, jiní zase pendlují mezi obranou a zálohou.



„Alespoň v posledních týdnech se nám obranu podařilo trochu ustálit. Od té doby, co hraje Flo, jsme ještě nedostali gól,“ pochvaluje si Trpišovský.

Jenže výsledky to Slavii stejně nepřináší. Až na vítězství v semifinále poháru nad Boleslaví (2:0) jen dvakrát bezgólově remizovala a znovu ztratila body na první Plzeň, která už v sobotu ve vzájemném zápase může získat titul. Stačí jí i remíza.

„Možná k tomu tak přistoupí a jako v těch ostatních jarních zápasech budou hrát zezadu s rychlým přechodem do útoku, ke kterému mají vhodné hráče. Očekávám opatrné utkání, Viktorka umí být produktivní a my to potřebujeme taky. V posledních dvou zápasech nám trochu scházel klid v koncovce, létalo nám to do tyčí, těsně vedle. Základ je trefit branku,“ doplnil Trpišovský.