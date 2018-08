Baluta zajímavý výkon, Olayinka ještě není připraven, řekl Trpišovský

Dva krajní obránci, dva krajní záložníci a stoper. Poprvé v novém ročníku od začátku za Slavii nastoupili Michael Frydrych, Jaroslav Zelený, Alexandru Baluta, Peter Olayinka a Lukáš Pokorný.

„Patnáct dvacet minut to bylo hodně znát. Vyměnili jsme komplet strany, každý hráč má určitou typologii, v ofenzívě se chová jinak, tak souhra ze začátku nebyla ideální,“ poznamenal Trpišovský.

„Ale pak se kluci rozehráli. Ti, kteří nastoupili, výborně trénují, mají kvalitu a potřebovali jsme je taky dostat do hry. Důvodů bylo hodně.“

Stoper Pokorný nezklamal, pravý bek Frydrych odehrál svůj průměr, ale v nastavení chyboval a Slavia mohla přijít o vítězství. Zelený se postupně rozehrál k solidnímu výkonu, Baluta naznačil možnosti, Olayinka byl hodně nevýrazný.

„Peter ještě není kondičně připravený, je to na něm vidět. Náběhy, presink, to ho limituje. Postupně na tom děláme. Byl vidět rozdíl, že se k nám připojil později,“ řekl Trpišovský k letní posile za 83 milionů korun.

„Alex je na tom už líp, vydržel celý zápas, předvedl zajímavý výkon. Udržel míč, zklidnil hru, jeho výkon gradoval. Olayinka dělá maximum, chce do mužstva zapadnout, ale není připraven na intenzitu hry.“

Slávistický trenér v Boleslavi šetřil hráče pro úterní odvetu 3. předkola Ligy mistrů na hřišti Dynama Kyjev. S ní slávisté během dvanácti dnů budou mít v nohách čtyři zápasy.

Proto kouč v Boleslavi nechal odpočinout stabilní krajní obránce Coufala s Bořilem, kteří toho v zápasech naběhají nejvíc. Menší porci odehrál i krajní záložník Zrmhal. „Potřebujeme je běžecky čerstvé,“ podotkl Trpišovský.

Sýkora s Delim jsou zranění a jejich start v Kyjevě je nejistý. „Momentálně nejsou schopní tréninku. Ale cestovat s námi budou a rozhodneme se na místě.“

Deli si v úvodním duelu proti Kyjevu pohmoždil rameno, Sýkora má svalové potíže. Nahradit by je mohli právě ti, kteří nastoupili v Mladé Boleslavi - Pokorný a Baluta.

Aby Slavia postoupila do další fáze kvalifikace o Champions League, bude v Kyjevě potřebovat lepší výkon, než jaký předvedla v páteční ligové předehrávce v Boleslavi.

„Do zápasu jsme vstoupili hrozně, Boleslav na nás vlítla. Měli jsme lehké ztráty, velké hřiště, ve druhé minutě jsme přežili šanci. Pak se náš výkon postupně zlepšoval. Nevypracovali jsme si moc šancí, ale soupeř taky nic neměl. Až na poslední minutu, ale nejspíš to byl ofsajd, takže nevím, jestli to mám počítat. Ale nikdy nevíte, jestli to tak je a bylo by nepříjemné takhle ztratit body,“ přemítal Trpišovský.

„Výkon z naší strany nebyl oslnivý, ale zase jsme zápas extrémně odpracovali. Jsem rád, že jsme dokázali přepnout z pohárů do klasické české války, vyhrávali jsme souboje. V ofenzívě jsme měli spoustu ztrát, nedotažených a nekvalitních věcí, ale zase jsme slušně hráli dozadu. Chtěli jsme tři body, to byla priorita. Jsem spokojený, s jakým nasazením jsme to odehráli, hráči nic nevypustili.“