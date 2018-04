Ze severu na jih. Nejlepší taktický tah, chválil Trpišovský fanoušky

Slavia v úterý na domácím stadionu porazila Boleslav 2:0 a ve finále poháru je po šestnácti letech. Třeba Sparta nebo Jablonec mezitím o trofej hrály šestkrát, Ostrava nebo právě Boleslav, letošní semifinálový soupeř, třikrát.

„Už před zápasem jsme vnímali, že Slavia ve finále dlouho nebyla,“ přiznával Trpišovský. „Je to po šestnácti letech, pro mě poprvé. Sice jako trenéři už máme něco za sebou, třeba Evropskou ligu, ale finále poháru nezažije každý. Jsme rádi, že jsme se tam dostali,“ doplnil.

Jestli by radši ve finále vyzval Jablonec, nebo Zlín? „To je asi úplně jedno. Je to jako v každé soutěži, pokud chcete být první, musíte si poradit s každým týmem. Jablonec má momentálně skvělou formu, vede jarní tabulku a Zlín nás zase v Edenu před třemi nedělemi potrestal a porazil. Nechci si vybírat,“ uvedl.

A o čem také slávistický trenér po semifinále poháru mluvil?

O fanoušcích. „I přes ten pozdní výkop přišla slušná návštěva. Jsem rád, že nám v takovém počtu pomohli. Navíc udělali o přestávce ten nejlepší taktický tah, když se přesunuli za bránu soupeře. I hráči si to pochvalovali.“

O nasazení Tomáše Necida do základní sestavy. „Mužstvo je zvyklé startovat s vysokým útočníkem, a protože nám vypadl Škoda, chtěli jsme mít vepředu dobrého hlavičkáře. Přemýšleli jsme i tak, že zápas může dojít do prodloužení a Standa Tecl do utkání umí dobře vstoupit z lavičky, což se Necidovi v poslední době tolik nedařilo.“

O zraněných. „Padesát na padesát je to se Zmrhalem a Škodou. Uvidíme, co Simon Deli, u kterého se situace mění ze dne na den.“

O návratu do Liberce, kde Slavia hraje v neděli. „Upřímně nevím, co od toho čekat, poprvé tam přijedu jako soupeř. V Liberci znám každý kámen, každé místo na stadionu, všechny lidi, hlavně před zápasem to bude zvláštní, ale jakmile rozhodčí pískne do píšťalky, bude to zase válka o tři body a člověk zapomene. Určitě tam budeme chtít vyhrát, i když vím, jak to bude složité. Za dva a půl roku, co jsem tam byl, jsme prohráli domácí ligový zápas jen třikrát.“