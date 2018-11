Matoušek šanci opět dostane, slíbil Trpišovský. Za výhru jen chválil

„Zlín je pro nás dlouhodobě velmi nepříjemný soupeř, ale i v tom rychlém sledu zápasů jsme to tentokrát herně i výsledkově zvládli. A to i navzdory komplikaci, kterou byl ten inkasovaný gól,“ těšilo domácího kouče.



V polovině základní části ligy je Slavia zpátky na prvním místě. Sama, protože Plzeň krátce před duelem v Edenu ztratila body s Příbramí (1:1).

„Neřešili jsme to, televizi jsme měli vypnutou a soustředili jsme se jen na sebe,“ poznamenal Trpišovský. „Vážíme si každé ligové výhry, které jsme od začátku sezony dosáhli. V lize může každý porazit každého.“

Existuje také něco, co vás naopak v úvodních patnácti kolech naštvalo?

Těžký takhle z voleje. Asi v utkání v Ostravě, kde nás domácí de facto ubojovali. Naše druhá ligová porážka s Jabloncem byla zasloužená, tenkrát tady hráli výborně a my neměli nárok. Ale daleko horší než neúspěchy jsou zranění. Zlomená noha Micka van Burena i koleno Standy Tecla. To jsou pro mě rány podzimu.

Zranění se vás drží, proti Zlínu nemohl nastoupit ani brankář Ondřej Kolář, proč?

Občas mívá potíže se zády, což je dané i jeho fyziologií. Před zápasem ho v nich bohužel na tréninku píchlo, a tak nehrál. Je to problém s ploténkou, ale pokud bude dobře cvičit a rehabilitovat, je šance, že se během reprezentační pauzy dá dohromady.

Kdo by se mohl uzdravit s ním?

Oficiálně máme zraněných deset hráčů, ale stoprocentně fit nejsou ani čtyři nebo pět dalších, kteří normálně nastupují. Je to jeden z našich úkolů, abychom některé z nich uzdravili. Tím dalším je samozřejmě v pátek postoupit v poháru, v pondělí má celý tým volno, ale od úterka normálně trénujeme a připravujeme se na Chrudim.

Plánujete do pohárového duelu nasadit i Matouška, který se od utkání v Kodani do hry příliš nedostává?

Ano. Maty hrál v Kodani dobře, dal gól, ale pak se mu úplně nepodařil zápas s Duklou a v tomhle širokém kádru je někdy těžké se znovu chytit. Máme uzdraveného Škodu, na lavičce byl i Mešanovič. Olayinka, byť v těch třech zápasech, do nichž nastoupil, nedal gól, vždy patřil k nejlepším hráčům. Je neustále v pohybu, neunavitelný... U útočníků samozřejmě záleží i na typologii soupeře, Zlín hraje hodně nízko a na tři stopery, takže by dost možná Matoušek ani nemohl uplatnit své přednosti, neměl by si kam naběhnout.

Uvažujete o tom, že Matouška v zimě pustíte na hostování?

Svojí šanci dostane. Chceme ho vyzkoušet i na tom postu, který hrál v Příbrami a v reprezentaci. Předpokládám, že v zimě tady s námi stoprocentně bude, navíc věřím, že díky svému talentu, rychlosti a pohybovým schopnostem se prosadí ještě v průběhu podzimu. Co bude dál, se uvidí, stát se může cokoli.