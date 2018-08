Trpišovský o Dynamu: Tak vyspělou obranu jsem dlouho neviděl

„Jsem rád, že tu zkušenost z Evropy mám. Ty zápasy jsou specifické, potkáváte se s rozličnými styly, utkání bývají hodně nervózní, takticky svázané. Rozhodují detaily,“ poznal Trpišovský.

Slavia - Dynamo Kyjev online Úterý 7. srpna od 19:30

V Liberci vyhrál v kvalifikacích všech osm zápasů. Postoupil přes Kirjat Šmona, Hajduk Split, Admiru Wacker i Larnaku.

„Ale Dynamo Kyjev je úplně jiný soupeř. Moc dobře víme, s kým se potkáváme. V posledních deseti letech hráli pokaždé základní evropských pohárů, sedmkrát postoupili do jara. Jsou favoritem,“ prohlásil Trpišovský.

A o čem ještě slávistický kouč mluvil?

O povedeném vstupu do sezony:

„Rozhodně je to příjemné, ale nic to neznamená. Jsou to jen první tři krůčky z obrovského počtu zápasů, které nás na podzim čekají. Důležité bude, abychom tu sérii udrželi co nejdelší dobu. Tři výhry mají i ostatní týmy, navíc teď hrajeme se soupeřem, který je na tom podobně: vyhrál čtyři zápasy a nedostal gól, v generálce porazili Plzeň.“

O podobnosti Dynama se soupeři z české ligy:

„Dynamo má tak specifický styl hry a takové individuality, že se mi těžko hledají paralely se zápasy, které jsme zatím odehráli v české lize. V nich jsme byli dvakrát velcí favorité a zápas v Olomouci byl venku, což je rozdíl. Dynamo hraje svůj fotbal, hodně specifický, který se neodvažuju k nikomu přibližovat.“

O silných stránkách Dynama:

„Co jsem viděl, tak myslím, že moc gólů padat nebude. I když budu rád, když se zmýlím. Dynamo hraje ze zabezpečené obrany, se dvěma defenzivními záložníky, s obrovskou disciplínou směrem dozadu. Dlouho jsem neviděl, aby se i ty největší hvězdy obětovaly pro tým. Myslím si, že nás čeká neustále hra do deset jedenácti hráčů.“

O očekávání fanoušků:

„Pro nás je to zavazující, ale to se dá říct o každém zápase o Slavii. Vnímáme, že tenhle zápas je pro všechny svátek, už z minulého týdne víme, že je vyprodáno, že ten zájem je velký. Ale na druhou stranu věřím, že nám to může pomoct, protože v Edenu bude určitě skvělá atmosféra, lidi nás poženou a a z toho jde vždy obrovská síla. Doufám, že se to přenese na hráče, potřebujeme ze sebe dostat to nejlepší, abychom byli úspěšní.“