Trpišovský se Baroše zastal. Neudělal to schválně, řekl a doufá v mírný trest

Před čtvrtečním zasedání ligové disciplinárky, která šestatřicetiletému Barošovi může v krajním případě vyměřit až šestizápasový flastr, našel ostravský kapitán možná trochu nečekané zastání.



Trpišovský na jednu stranu tvrdí: „Divím se, že Tomáš Souček ten zápas vůbec přežil, byly tam na něj v podstatě dva likvidační zákroky.“

Přesto Baroše, autora jednoho z nich, brání: „Doufám, že velký trest nedostane. Byla by to škoda jak pro něj i pro fanoušky.“

Jenže nejde jen o loket, kterým Baroš ve vzduchu Součka v úvodu vypjatého zápasu trefil. Disciplinární komisi totiž bude zajímat především to, co se dělo potom. Po červené kartě.

Vztek. Nadávky. Vulgarity. To všechno směrem k rozhodčím.

Ostravský útočník Milan Baroš po vyloučení proti Slavii zuří, jeho hněv schytává čtvrtý sudí Proske. Zády v červeném je trenér Bohumil Páník

Neboli pohoršující, urážlivé či ponižující chování vůči delegovaným osobám jak o tom pojednává disciplinární řád. Barošovi navíc nepřidá ani průšvih z loňského prosince, kdy po jiném utkání se Slavií urážel pro změnu sudího Jílka a zaplatil pokutu sto tisíc korun.



„Všichni jsme viděli, že to vyloučení bylo správné. Ale co se dělo dál, už jsem moc neregistroval,“ vrátil se Trpišovský nedělnímu duelu ve Vítkovicích.

Sám Baroše dobře zná. Celý rok ho vedl v Liberci. A Tomáše Součka, který tam ve stejné sezoně pět měsíců hostoval, s ním. Společně dokonce odehráli jedenáct zápasů, mladý záložník připravil mazákovi z útoku i jednu branku.

„Někdy se takový střet prostě stane, zaplaťpánbůh, že to dopadlo dobře, že je Tomáš v pořádku. Ten souboj vyplynul ze hry a jak Milana znám, určitě ho to zpětně mrzí a rád by to vzal zpátky, kdyby to šlo,“ dodal.

A na závěr zopakoval: „Vážně doufám, že bude Milan co nejdřív zpátky na hřišti. Byla by to škoda pro něj, protože vím, jak moc chce fotbal hrát, i pro lidi, protože právě na takové hráče se chodí. Když hraje, je radost se na něj dívat.“