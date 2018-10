Slyšel aplaus a děkoval za poklonu. Trpišovský po prohře: Můžeme být hrdí

„Po všech stránkách to od nás byl vyspělý a komplexní výkon. Bohužel bez toho nejdůležitějšího, protože jsme nedali gól,“ pokračoval Trpišovský.



Den před utkáním před novináři mluvil o tom, jak by se rád inspiroval výkonem CSKA Moskva, které v Rusku vyvolalo poprask skalpem slavného Realu Madrid (1:0). Přitom se většinu zápasu bránilo...

„Ve vašem zápase proti Zenitu to ale vypadalo, že roli Realu Madrid jste přijali vy. Byli jste lepší, měli jste hodně šancí a přesto jste podlehli 0:1,“ říkal Trpišovskému jeden z místních žurnalistů.

Takže trenére, co vy na to?

Děkujeme za poklonu. Věděli jsme, že abychom byli úspěšní, musíme držet míč, protože s ním je Zenit velice nebezpečný. Splnili jsme to, hráli jsme aktivně, ale body nám to bohužel nepřineslo. Zenit nás potrestal ze své jediné příležitosti a ukázal, jak zkušený tým to je. Musíme mu pogratulovat.

Která z šancí, které jste proti Zenitu neproměnili, vás mrzí nejvíc?

U hřiště na to máte vždycky jiný pohled než z tribuny, ale myslím, že těch příležitostí bylo víc. Honza Matoušek na začátku druhé půle možná ještě mohl přihrávat na Stocha, Součkovu hlavičku po rohu odvrátil jeden z hráčů. Při ráně Hušbauera zase stačilo pár centimetrů a míč skončil v šibenici. Spousta z našich střel vyloženě volala po gólu, ale nespadlo nám to tam.

V útoku jste se nakonec rozhodl pro Matouška. Proč jste ho tak brzy střídal?

Trochu se pral s nervozitou, přece jen proti takovým hráčům v kariéře ještě nehrál. Jeho základním úkolem bylo trhat obranu soupeře, vytvářet prostor pro záložníky, což se mu dařilo. Na konci poločasu se dostal i do slibného zakončení, škoda. A střídali jsme ho z fyzických důvodů, o pauze toho měl dost, tak jsme se dohodli, že vydrží ještě pár minut a půjde dolů.

Už víte, v čem jste chybovali při jediném inkasovaném gólu?

Zatím jsem to viděl jenom v reálu. Byla to situace, kdy jsme přišli o balon, střídající Kokorin se dostal mezi naše obránce a dokázal to vyřešit. Z naší strany rozhodně zbytečná ztráta v ofenzivním postavení, ale teď neumím říct, kdo proti soupeři měl vystoupit. Byla to naše jediná chyba v defenzivě a Zenit ji potrestal.

S kapitánskou páskou nastoupil Souček, proč ne Hušbauer?

Naším kapitánem je Milan Škoda, který je zraněný. A asistenty, kterými jsou vedle Hušbauera ještě Souček a Zmrhal, točíme. Chceme našim odchovancům dopřát v evropských pohárech zápas s páskou, brzy ji určitě dostane i Zmrhal.

Třeba v Kodani, kde hrajete v příštím kole. Bude to vzhledem k jejímu vítězství nad Bordeaux jeden z klíčových duelů skupiny?

Pro vývoj skupiny to bude důležité, ale také zároveň půjde o teprve třetí utkání a v průběhu podzimu se bude soutěžit o dalších devět bodů. Samozřejmě, že když se hraje skupina na šest utkání, tak každý výsledek situaci nějakým způsobem mění. Platilo to i dneska: kdybychom získali tři body, které jsme si zasloužili, byli bychom na tom lépe. A i bod by nám pomohl.