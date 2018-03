I největší hvězdy hrály týmově, těšilo Trpišovského. A chválil fanoušky

Slávistická hra má na jaře stoupající tendenci. Po nečekané porážce v Jihlavě vyhrála Slavia všechny čtyři následující zápasy.

A i když jí úvod zápasu s Olomoucí příliš nevyšel, v závěru utkání, které vyhrála 3:1, bavila fanoušky.

Zaplaťpánbůh za video Rozhodující gól Slavie, který vstřelil Tecl, platil jen díky technologii Před čtrnácti dny přitom právě videorozhodčí jednu branku Slavie v utkání proti Bohemians odvolal. Vzpomněl jsem si na Milana Baroše, který říkal, že fotbal někdy bere, jindy dává. Já jsem zastáncem používání videa, i když bych si přál, aby se využívalo na více stadionech, ne jen na jednom zápase kola. Je to ale jen můj laický pohled, vím, že to technicky není možné. Každopádně zaplaťpánbůh, že tady video bylo, protože pomezní mával ofsajd a ten gól by jinak neplatil,“ řekl Trpišovský.

„Odehráli jsme utkání ve vysoké intenzitě, i když jsme ve středu měli pohárový zápas s Libercem. Jsem rád, protože právě tohle je náš cíl, o vysokou intenzitu se snažíme i na tréninku,“ pověděl kouč Jindřich Trpišovský.

Nečekal jste od souboje druhého se třetím opatrnější zápas?

Myslím, že celkově odpovídala úroveň zápasu tomu, že se hrálo o hodně. Olomouc byla v prvním poločase víc v bloku, snažila se o nakopávané míče za naší obranu, zatímco my jsme se tlačili za prvním gólem, chtěli jsme být aktivní a hodně na míči. Proto jsme první půli hráli vysoko, napadali jsme, ale neproměnili jsme šance. A ve druhém poločase nám pak Sigma po autu dala gól.

Po něm jste si ale vytvořili drtivý tlak.

Paradoxně ten gól pomohl celému utkání. Začal se hrát otevřený fotbal a pokračoval také festival, kdy nás brankář Reichl vychytal, spoustu šancí jsme navíc neproměnili sami. Odšpuntoval to až náš první gól a pomohlo nám také, že jsme hráli na severní tribunu. Ta energie, která odtud šla, byla obrovská.

Mluvil o tom už kapitán Milan Škoda. Byl tohle od Slavie konečně ten avizovaný totální fotbal?

Já myslím, že v jednu chvíli, kdy jsme bránili asi ve dvou a zbytek týmu útočil nebo napadal, to tak bylo. Už v prvním poločase jsme se snažili mít hodně hráčů v ofenzivě, ale v momentě, kdy jsme prohrávali a cítili jsme, že jsme v utkání lepším týmem, to bylo ještě výraznější. Nastěhovali jsme před jejich bránu hodně hráčů, aby byl soupeř co nejvíc zaměstnaný.

Přesně to Olomoučtí zmiňovali. Valilo se to na ně a oni nestačili reagovat.

Pro soupeře je to složité, když stojíte před vápnem v sedmi osmi devíti hráčích. Je jasné, že se s nimi musí někdo vrátit a pak se to hůř brání. My jsme navíc hráli ve velké intenzitě, z čehož jsem měl radost. A také mě potěšilo, že jsem dnes viděl i ty největší hvězdy, ať to byl Danny či další ofenzivní hráči, jak pracovali pro tým. Chodili do skluzů, zapojovali se do obranné fáze, získávali míče... Myslím, že nám hodně pomáhá i video, protože každý den koukáme na záběry ze zápasů, z tréninků, rozebíráme to, hráči všechno vidí.

Zápas výrazně ovlivnila také vaše střídání. Jak Van Buren, tak Tecl se v závěru gólově prosadili.

Některým hráčům, třeba Sobolovi, se ten zápas úplně nevydařil, ale chtěli jsme ho po přestávce ještě podržet. Postupně jsme se snažili naší hru zofenzivnit, hrát na dva útočníky a inkasovaný gól naše plány jen urychlil. Poslali jsme do zápasu Van Burena, který umí do utkání přinést energii.

A Tecl?

Standa měl posledních čtrnáct dnů na tréninku skvělou formu, je to výborný fotbalista s dobrým výběrem místa. Někdy to není jednoduché rozhodování, kdo půjde na hřiště, kdo na lavičku, kdo nebude vůbec v nominaci, všichni jsou to skvělí hráči. Mají skvělý přístup, podřizují se týmu. Ze Standy byl cítit hlad, jsem strašně rád, že nám pomohl utkání rozhodnout.

Jak důležitá byla tato výhra v boji o druhé místo? Před třetí Olomoucí jste nyní o pět bodů.

Ještě se hraje deset zápasů a ve hře je třicet bodů, takže tohle byl sice důležitý krok, ale jen jeden z mnoha. Už jsem o tom několikrát mluvil: v naší lize může každý porazit každého, hraje se mnohdy na složitých terénech, kde se rozdíly mezi těmi útočnějšími a defenzivnějšími týmy smazávají. Stát se může cokoliv.

Jak je na tom váš tým po zdravotní stránce? Dnes vám chyběli například Sýkora a Zmrhal, hráči ze základní sestavy.

Je pravda, že každé utkání hrajeme například s jinak slouženou obranou a minimálně jednou další změnou. Třeba Bořil musí hrát přes nohu, což pro nás není ideální, protože chceme, aby krajní obránci měli svou silnou nohu po lajně, mohli centrovat a hodně útočit. Ale jsem rád, že i bez pěti šesti hráčů, kteří jsou zranění nebo nemocní, jsme zápas dovedli do vítězného konce.