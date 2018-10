Trpišovského přání před Zenitem: Zkusme překvapit jako CSKA

„Dnes není problém sehnat si videomateriál, máme všechny možné informace. I když s Vlastou Petrželou jsem se shodou okolností viděl o víkendu v Liberci,“ usmál se Trpišovský na tiskové konferenci před čtvrtečním zápasem Evropské ligy. „A když jsme teď projížděli kolem starého stadionu Zenitu, vybavilo se mi, že tu bylo plno českých hráčů.“

Kromě nich také Danny, kterého jste vedl ještě na jaře ve Slavii. Ani s ním jste se neradil?

S Dannym jsme hodně mluvili o Petrohradu během toho půlroku, krásně na klub vzpomínal. Ale informace jsme opravdu čerpali ze zápasů Zenitu v této sezoně.

Vy jste navíc Slavii proti Zenitu vedl hned na začátku svého angažmá. Dá se ze zápasu na soustředění v Dubaji vycházet?

Od té doby se toho hodně změnilo. V Zenitu je jiný trenér, protočili se i hráči. Tehdy jich ve dvou poločasech proti nám prostřídali dvacet a pro nás to byl teprve třetí zápas, navíc jen den po příletu do Dubaje. Rozdíl byl obrovský, Zenit vyhrál 5:1 a ještě měl spoustu šancí. Doufám, že teď ukážeme, že jsme se během toho půl roku zlepšili a že budeme vyrovnanějším soupeřem.

Jenže máte nedostatek útočníků. Jak velký to bude problém?

Speciálně v tomhle zápase to problém bude, protože síla Zenitu s míčem je obrovská. Když míč získáme, musíme se o hráče na hrotu opřít. Petrohrad má Dzjubu, ten je v tom fantastický, my máme výběr omezený. Ale ti kluci, které k dispozici máme, mají zase jiné přednosti. To jak zahraje hrot bude zítra každopádně hodně důležité.

Je možné, že šanci dostane rychlý Matoušek?

Maty je jedna z variant, kterou můžeme využít. Bylo by pro něj hezké, že hrál před pár měsíci druhou ligu třeba v Táborsku a teď by mohl vyběhnout na tomhle skvostném stadionu. Pro nás bude důležité ukázat kvalitu s míčem u nohy, nemůžeme si myslet, že Zenit jen ubráníme. Všichni jeho útoční hráči jsou góloví, těžko se brání, může se hodit mít nahoře rychlého útočníka. Ale musíme podat dobrý výkon ve všech řadách.

V Rusku vzbudilo pozdvižení CSKA Moskva, které porazilo Real Madrid. Jste připravení podobně zaskočit Zenit, který je proti vám doma favoritem?

To utkání jsem viděl, tady v Rusku ho logicky dávali všude. CSKA hrálo skvěle, mělo trochu štěstí, protože Real několikrát trefil tyč a neproměnil šance. Ale ukázalo to sílu ruského fotbalu. Proto tady jsme, abychom se pokusili o něco podobného. Respektujeme sílu Zenitu, víme, že doma neprohrává, ale pokusíme se o něco jako CSKA.