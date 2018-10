Trpišovský: Kodaň málokdy nachytáte, ale venku potřebujeme bodovat

„Zenit a Bordeaux hrají skvěle dopředu, ale někdy na to hřeší. Zato Kodaň vychází z obranné fáze, hraje na minimální riziko a věří, že nějaký gól dá ze standardek, na které chodí do vápna v sedmi lidech,“ vypočítával přednosti soupeře. „Předvádí hodně účelný fotbal, na který se někdy těžko hledá recept.“



Vy ho znáte? Asistent Houštecký říkal, že je Kodaň hodně zranitelná po ztrátě míče.

To je skoro každý tým (úsměv). Ale má pravdu, Kodaň totiž moc míčů neztrácí. Mají dva vysoké útočníky, hodně je využívají, často míče překopávají. Právě proto nedostávají tolik gólů, málokdy je nachytáte. Žádný způsob hry není úplně dokonalý, vždycky se dá něco objevit, ale Kodaň z hlediska obranné fáze dělá nejméně chyb ze všech týmů ve skupině. Trenér Solbakken je tady dlouho, z hráčské kariéry si ho pamatuju jako takového našeho Tomáše Součka, poctivého defenzivního záložníka. Jeho rukopis je znát.

Chybět mu bude kapitán Zeca. Na koho si v jeho nepřítomnosti budete muset dát pozor?

Zeca bude chybět hodně. Je to hráč na pozici Součka, chodí přes něj první rozehrávka, je klidný na míči. Miňo Stoch hrál v Řecku proti němu, chválil ho. Ale i bez něj mají z čeho vybírat, nabízí se Greguš, Kvist a další. Dopředu jsou nebezpeční Fischer a Skov, což je typ Romana Potočného: dobrá postava a tvrdá střela.

A co útočník N’Doye, který už před devíti lety dával za Kodaň góly Spartě?

To je určitě taky hrozba. Klasický vápnový útočník, výborný ve vzduchu. Tam je jeho největší síla, takže se na to připravujeme. Umí dát gól oběma nohama i hlavou, má výborný výběr místa. Zenit dokázal hodně potrápit.



Bude zápas v Kodani klíčový pro vývoj skupiny?

To jsou všechny, pokud už v tom šestém nejste bez šance na postup. K němu je potřeba vozit body z venku, nám se to v Petrohradu nepovedlo, takže zbývají dva pokusy. Bylo by dobré tady něco získat, protože to napoví o naší síle ve skupině, i když pořád se ještě potom hraje o devět bodů. Ale je pravda, že dvojzápas s Kodaní může rozhodovat.

Jak moc je důležité, že se vám po zranění vrací útočníci Škoda s Teclem?

Určitě je to příjemné - je pro nás pak snazší reagovat na vývoj zápasu, i když oba mají velikánské tréninkové manko. Mají za sebou jen dva tréninky, ale hlavní je, že už trénují naplno a krátkou sekvenci zápasu zvládnou. Minimálně s jedním, možná s oběma můžeme počítat do nominace. Standa je dál než Milan, u něj jsme překvapení, že už nohu po zranění dostane do kopačky a trénuje s týmem.

Ve skvělé pohodě hraje Miroslav Stoch. Může být rozhodujícím faktorem?

Souhlasím, má velmi dobrou formu. Po zápase v Liberci má tuším už šestnáctý kanadský bod v lize za poslední rok, což dokládá, jak důležitý pro nás je. Na jaře byl taky výborný, teď se tomu blíží. Myslím, že je teď možná ještě komplexnější. Taky je to náš nejvytíženější hráč, odehrál skoro všechno. Jsem rád, protože přichází klíčové období sezony a je dobře, že Miňo je v takové formě.