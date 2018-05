Trpišovský po výhře: Upevnili jsme si druhé místo. Titul? Jsem realista

„Zápas moc krásy nenabídl,“ uznal Trpišovský po utkání. „Máme to, pro co jsem přijeli, to je pro nás důležité. S prvním poločasem jsme spokojení, druhý byl takový boj, osobní souboje... Nám to úplně neběhalo.“

Čím to?

Dukla byla čerstvější, živější, měla víc odražených míčů, držela střed pole. Fotbal moc koukatelný nebyl, takže jsem hlavně rád, že máme tři body, nedostali jsme gól a hráči šli znovu na dno sil. Těší nás vítězství, ale byli bychom rádi, za fotbalovější výkon.

Věříte ještě v titul?

Spíš si myslím, že jsme si upevnili druhé místo. Jsem realista. Je spousta týmů za námi, příští týden hrajeme s Jabloncem a ztráta by byla komplikací. Jsem rád za tři body. Co budou znamenat, to uvidíme za čtrnáct dní.

Slovo titul v kabině vůbec nepadne?

Ničemu nepomůže, když se o tom budeme bavit. Hodně jsme to řešili před Zlínem a víme, jak to pak dopadlo. Fotbal je nevyzpytatelný a pro nás je zásadní, že jsme zvládli pohár a že reálně hrajeme o druhé místo. Když koukáte moc vysoko, může vám něco protéct mezi prsty. Plzni stačí jednou vyhrát, mají na to dva pokusy.

Umíte si představit, že to nezvládne? Je to reálné?

V české lize je reálné všechno. My musíme v sobotu porazit Jablonec, to je jediné, nad čím uvažuju. Na to, že by dneska mohla Plzeň v případě naší porážky slavit, jsem vůbec nemyslel. Pro nás bylo důležité vyhrát a vážíme si toho, kolik lidí přišlo v pracovní den. Byla tu skvělá atmosféra, kvůli tomu to hrajeme.

Těšit vás musí to, že jste v lize čtyřikrát v řadě nedostali gól.

Těší mě to hodně. Škoda jen, že jsme si to zkazili doma s Karvinou. V posledních šesti ligových zápasech jsme dostali jen dva góly. Máme vzadu soubojové hráče, gólman chytá slušně, ale je to zásluha celého týmu. Jsme kompaktnější.