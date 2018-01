Trpišovského nadzvedl třetí gól: Takticky to bylo na žákovské úrovni

„Přitom první poločas byl od nás velmi dobrý. Bohužel jsme po jedné ztrátě dostali gól z jediné šance. A ty, které jsme měli, jsme neproměnili,“ litoval Trpišovský. „Do druhého poločasu jsme špatně vstoupili, soupeř šel sám na bránu a dal na 2:0. Potom jsme hráli opět velice dobře, dali jsme gól na 2:1, byli lepší, ale pak jsme udělali školáckou chybu, kdy jsme po faulu odběhli od míče a soupeř nám dal na 3:1.“

A v závěr se vůbec nepovedl, inkasovali jste ještě dvakrát.

Pak už se to zvrhlo. My jsme šance neproměnili, soupeř hrál samozřejmě velmi dobře. Všechny příležitosti proměnil. My jsme v některých fázích hráli strašně naivně. První poločas za mě velmi dobrý výkon, druhý poločas jsme se snažili, ale s hrubými chybami.

Co vám zápas ukázal?

Že proti takovým soupeřům musíme mít větší kvalitu na míči, protože ty šance, které máme, neskončí gólem, a navíc jde soupeř do protiútoku. Jde o souhru týmu, lepší postavení. A ve druhém poločase to chtělo i větší práci od některých hráčů, protože to zdaleka už nebylo tak pracovité.

Nemohli jste využít Sýkoru a Součka, nenastoupil ani gólman Kolář. Jak to s nimi vypadá?

Kolář trénuje, ale chceme, aby brankáři chytali celá utkání, ne aby se střídali po poločase. Sýkora už trénoval s kondičním trenérem, jeho stav se trochu lepší. Souček by se měl zapojit zítra. Čekají nás tři těžké zápasy během šesti dnů, takže doufám, že nás co nejdřív doplní, aby hráči mohli hrát na svých postech. I proti Zenitu jsme museli trochu improvizovat na některých pozicích.

Ovlivnilo nevydařenou poslední půlhodinu hromadné střídání?

Nejvíc to ovlivnila situace u třetího inkasovaného gólu. Za A uděláme zbytečný faul, za B tu chybu, o které jsem už mluvil. Když pak prohráváte o dva góly, tak se víc tlačíte dopředu, soupeř to trestal. První poločas velká většina hráčů lépe plnila defenzivní úkoly, a to přepínání mezi obrannou a útočnou fází. V první půli měl soupeř jeden brejk, ze kterého padl gól. Ve druhém poločase jich bylo mnohem víc.

Je znát, že si hráči zatím zvykají na jiný herní styl a na jiné požadavky z vaší strany?

Určitě, ale zápas se Zenitem hodně ovlivnilo neproměňování šancí. Na šance to bylo vyrovnané utkání. Jen je pravda, že soupeř je měl vyloženější - protože chodil do otevřené obrany po některých našich zbytečných ztrátách. My se o něco snažíme, ale to vyžaduje, abychom byli přesní v kombinaci a ty situace dohrávali. Soupeř měl za prvních padesát minut dvě šance, v posledních minutách pak daleko víc.

Po třetím a čtvrtém gólu jste byl hodně naštvaný. Bude takhle důrazné i pozápasové hodnocení?

Určitě použijeme video, budeme si to rozebírat, protože těm gólům předcházely věci, které se v prvním poločase nestávaly. Nenapojovali jsme se na hráče, nepracovali tak důsledně. Nebyli jsme tak kompaktní. Samozřejmě mě naštval třetí gól, to bylo takticky jak na žákovské úrovni. Máme dost zkušených hráčů, abychom nic takového neudělali. Zenit byl samozřejmě hodně kvalitní soupeř. Já si cením toho, že jsme prvních šedesát minut odehráli vyrovnané utkání, dobře jsme napadali, byli lepší na míči. Musíme to ale dělat celý zápas.