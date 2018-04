Výsledky jsou lepší než hra, uznal Trpišovský. Chválil bezchybného Stocha

„Nevstoupili jsme do zápasu dobře, vázla nám kombinace. Karviná nás dostupovala, hodně jsme kazili a dostali hloupý gól,“ vracel se k začátku utkání. „Až ve druhém poločase jsme byli aktivnější, otočili to a měli hodně šancí. Ale dvě hrubé chyby po nákopech kazí dojem z výkonu i výsledku. Podruhé za sebou jsme doma dostali dva góly, což nás trápí.“

O čem ještě Trpišovský po utkání, ve kterém Slavia stáhla náskok vedoucí Plzně na čtyři body, mluvil?

O záložníku Stochovi, který vstřelil dva krásné góly.

„Když jsme hráli nejhůř, dostal nás do hry gólem. Byl nejlepší na hřišti, vyhovoval mu terén, mokré hřiště. Zahrál fantasticky a nejen díky gólům - byl silný na míči, hodně aktivní, vracel se. Jsem rád, že takhle funguje a že sám vidí, že když má větší pohyb po hřišti, dostane se do mezihry. Byl rozdílový.“

O Stochově potenciálu.

„Potenciál má obrovský, jen nesmí usnout. Jsem rád, že se zlepšuje. U ofenzivních hráčů jsou nejdůležitější body - mohou hrát, jak chtějí, ale když je nemají, jsou hodnocení záporně. Nechci ho úplně přechválit, ale proti Karviné byl bezchybný. Noví hráči by se měli hodnotit po šesti měsících a on během nich dozrál. Je jiný než na začátku sezony a je dobře, že sám vidí, jak z toho těží. Jsem z něj nadšený, teď je pro nás hlavní úkol, aby takhle hrál co nejčastěji.“

O tom, jestli bude v neděli fandit Spartě proti Plzni.

„My budeme fandit hlavně sobě - v úterý hrajeme pohár, na ten musíme přepnout a zvládat svoje zápasy. Vnímám, že i za námi jsou týmy s dobrou formou, které sbírají body, ale soustředíme se na sebe, nekoukáme po ostatních.“

O tom, že ztráta na Plzeň je před nedělí už jen čtyřbodová.

„Důležitější je, že jsme druzí v tabulce jara, za Jabloncem. Kolik teď ztrácíme bodů, to neřeším, Plzeň má ještě zápas před sebou. Něco ztratili, ale já na to nekoukám. Naše výkony nejsou takové, abychom řešili, jakou máme ztrátu - mají zápas k dobru a pokud ho zvládnou, sedm bodů bude šest kol před koncem strašně moc.“

O tom, jak složité je změnit herní styl Slavie.

„Na začátku ledna jsme měli nějaké představy, ale teď nás limitují karty a zranění. Škoda šel do zápasu se sebezapřením, nedohrál, Mešanovič je mimo, van Buren a Zmrhal taky... Dobře, že nás drží Stoch, ale tenhle nedostatek ofenzivních hráčů nás trápí. Výsledky jsou lepší než hra, je to od nás boj, velké nasazení. Od toho se musíme odpíchnout, udržet to a přidat fotbalovost.“

O zraněných hráčích.

„Škodovi bolest vystřeluje od beder dolů, nemůže se narovnat. Dostal koňara, ránu dozadu a má zablokovaná záda. Hromada měl zase problém s třísly... Na Karvinou jsme nominovali všechny, kteří byli zdraví, a když přičtu tyhle dva, máme teď mimo hru deset lidí. Kdyby se někdo ze zraněných zapojil, pomohlo by nám to. Někteří kluci nejsou úplně doléčení, jdou do zápasů na vlastní žádost... Každý v lize o něco hraje, nikdo nechce ze soubojů uhnout, na trávníku je to válka se vším všudy. Jsem rád, že my neuhýbáme, ale někdy to bohužel odneseme zraněním.“