Velká úleva, cítili jsme zodpovědnost, řekl Trpišovský. Oslavy povolil

Slavia porazila ve finále Jablonec 3:1 a po loňském titulu získala během roku druhou trofej. Tentokrát na lavičce s Trpišovským, který si ale nechtěl přivlastnit všechny zásluhy.

„Beru to ze svého pohledu jako půltrofej. Chtěli jsme splnit očekávání i proto, že jsme dotahovali práci původního realizačního týmu, který zvládl první dva zápasy,“ nezapomněl slávistický kouč na to, že první pohárové kroky tým udělal ještě pod jeho předchůdcem Jaroslavem Šilhavým. „Cítili jsme zodpovědnost a nechtěli jsme zkazit práci původních trenérů. Teď si to můžeme společně užít.“



Ulevilo se vám?

Obrovsky. Hlavně proto, že rozhoduje jeden zápas, je to všechno, nebo nic. Když jsem si představil, jak dlouho fanoušci Slavie na pohár čekají a jak by byli zklamaní... Cítili jsme zodpovědnost a ulevilo se nám, že jsme lidem nezkazili radost. Když poslední zápas zvládnete, je to nádherné, když ne, je to strašné.

Splnili jste jeden z jarních cílů. Bude teď pro vás závěr sezony snazší?

Určitě ano. Kdybychom to nezvládli, mělo by to dopad.Takhle to bude psychologická výhoda. Za mě je škoda, že se nehraje finále poháru až po skončení ligy, protože pro tým, který to nezvládne, je zklamání obrovské. Kdybychom prohráli, bylo by to těžké.

Porazili jste v lize Plzeň, teď jste přesvědčivě zvládli i finále poháru. Cítíte, že tým se herně zvedá?

Je důležité, že se někteří hráči vrátili, je z čeho vybírat. Není nic lepšího, než mít na výběr ze tří takových útočníků, jako jsou Škoda, Necid a Tecl. Standa teď vypadá výborně. Dřív jsme takové možnosti neměli, chyběli nám i krajní hráči. Zaplaťpánbůh, že se vrátili. A pomohly nám i terény, které se na jaře díky počasí zlepšily.

Je těžké nechávat kapitána Škodu na lavičce?

To je prostě úloha trenéra. Musíte udělat to nejlepší pro tým, dobře se rozhodnout. Pak je to na hráčích, jak drží při sobě. Na Milanovi cítím, jak mu na Slavii záleží, hodně se o tom bavíme, ale on osobní ambice dává stranou a má ty týmové. A třeba Kuba Hromada tentokrát nemohl nastoupit po otřesu mozku, ale chtěl být tady s námi a aspoň sedět na lavičce. Vážím si i Dannyho, jak k tomu přistoupí, když naskočí na pět minut. Vidím, že všichni žijí s týmem, proto jsme tam, kde jsme.

Cítíte, že v ofenzivě jste našel ideální složení? Vypadá to, že třeba Sýkorovi sedí post desítky.

Honza je pohyblivý, takový hráč nám chyběl - soupeř nás pak hůř presuje. Víc hráčů teď šlo s formou nahoru a on je typologicky hráč, který je pro nás důležitý.

Povolíte teď hráčům oslavy?

Trochu jsem ustřelil v poločase: říkal jsem jim, že když překonají bolest a zvládnou to, budou mít týden volno. Jenže my v pondělí hrajeme... Asi se sejdeme v pátek. Teď se bude oslavovat, ve čtvrtek dostanou kluci volno. Když dotáhneme to, co chceme, bude prostor pro oslavy po sezoně.

Situace ohledně postupu do pohárů je zamotaná. Budete fandit ve finále Evropské ligy Atlétiku Madrid, které vám vítězstvím může dát jistotu?

Vedení to sleduje, já ani nevím, s kým hrají soupeři. My jsme mohli jen zvládnout finále poháru a tři ligové zápasy, víc toho neovlivníme. A já se starám jen o věci, které můžu ovlivnit. Ale od vedení mám instrukce, že mám fandit Atlétiku.