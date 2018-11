Trpišovský: Od první minuty jsme byli horší, těžko to rozdýchávám

Slávisté i přes prohru mají postup ve svých rukou, v posledním zápase skupiny proti Petrohradu jim stačí remíza. Ale to Trpišovskému náladu ani trochu nespravilo.

„Ještě jsem náš výkon nerozdýchal, takže nad postupovými počty vůbec nepřemýšlím,“ zamračil se. „Kdybychom měli proti Petrohradu hrát tak, jako v Bordeaux, nemůžeme vůbec přemýšlet o tom, co nám stačí nebo nestačí. Za čtrnáct dní to musí být z naší strany úplně něco jiného.“



Předvedli jste v Bordeaux nejhorší výkon ve skupině?

Zcela jednoznačně. Náš výkon byl hodně špatný po všech stránkách. Už to, že soupeř tolikrát střílel a dopustili jsme se tolika nepřesností, o tom jasně vypovídá.

Čím to? Vždyť doma jste francouzský tým skoro do ničeho nepustili.

Tady jsme tahali za kratší konec, protože soupeř nám nedovolil hrát tak, jak potřebujeme. Zaostávali jsme běžecky od první minuty, soupeř byl rychlejší bez míče i s ním. Ztratili jsme nesmyslný počet míčů a když jsme přežili pasáž, kdy jsme hráli nejhůř, dostali jsme zbytečný gól po standardní situaci, který nám zničil zbytek utkání.

Vytvořili jste si jedinou šanci, soupeř vás naopak ještě v závěru přitlačil a z jednoho z protiútoků přidal druhý gól.

Bohužel. S protiútoky jsme měli obrovské problémy, protože Bordeaux bylo běžecky skvěle vybavené a tentokrát hrálo nejrychleji ze všech zápasů, ve kterých jsem ho sledoval.

Překvapilo vás, jak se zlepšilo? Najednou vypadalo jako soupeř, na kterého v české lize nenarazíte.

Nepotkáme se s takovou dynamikou, s prvním dotekem. Když nepočítám útočné souboje, ve kterých to mají hráči složitější, tak si nevybavím moment, kdy soupeř při prvním dotyku udělal chybu. Rychlost, práce s míčem a první dotek, to musím vypíchnout.

Od první minuty jste nečekaně nasadil Matouška. Chtěl jste soupeře zaskočit?

Honza měl za úkol rozbíhat obranu soupeře, vytvořit prostor pro středové hráče, aby měli víc místa. Vstoupil do toho dobře, měl hned pěknou individuální akci, při které byl faulovaný. Hrál na hranici svých možností, ale na dva dobré stopery, dobře běžecky vybavené. Pod sebou neměl téměř žádnou podporu, měl to hodně složité, proto brzy střídal. Olayinka pak splnil to, co jsme od něj čekali: že podrží míč a my se dotáhneme před branku soupeře.

Ale gól jste nedali, přitom by vám nakonec k postupu stačila remíza. Věděl jste, že Petrohrad vede nad Kodaní a tím vám na dálku pomáhá?

Nevěděl, dozvěděl jsem se to až asi deset minut po zápase. Nebyl čas koukat na jiné výsledky, protože jsme tady od první minuty tahali za kratší konec.