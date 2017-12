Slavia už má náhradu za Šilhavého. Trenérem jmenovala Trpišovského

Jen tři dny zůstala fotbalová Slavia bez trenéra. V úterý se klub rozloučil s Jaroslavem Šilhavým, v pátek potvrdil příchod o patnáct let let mladšího Jindřicha Trpišovského z Liberce, kterého na severu Čech nahradí bývalý kouč Sparty David Holoubek.

Fakta Změny trenérů od dob Karla Jarolíma, který skončil na jaře 2010 František Cipro

30. 3. 2010 - 30. 5. 2010

8 zápasů (3-1-4), 10 bodů z 24 možných

Karel Jarolím

1. 6. 2010 - 28. 9. 2010

10 zápasů (2-4-4), 10 bodů ze 30 možných

Michal Petrouš

29. 9. 2010 - 1. 10. 2011

29 zápasů (9-12-8), 39 bodů z 87 možných

František Straka

2. 10. 2011 - 8. 3. 2012

10 zápasů (3-4-3), 13 bodů ze 30 možných

Martin Poustka

9. 3. 2012 - 30. 5. 2012

11 zápasů (3-3-5), 12 bodů ze 33 možných

Petr Rada

1. 6. 2012 - 31. 4. 2013

25 zápasů (7-9-9), 30 bodů ze 75 možných

Michal Petrouš

1. 5. 2013 - 14. 9. 2013

13 zápasů (6-1-6), 19 bodů ze 39 možných

Miroslav Koubek

18. 9. 2013 - 3. 3. 2014

10 zápasů (3-3-4), 12 bodů ze 30 možných

Alex Pastoor

3. 3. 2014 - 30. 5. 2014

12 zápasů (3-2-7), 11 bodů ze 36 možných

Miroslav Beránek

1. 6. 2014 - 16. 6. 2015

30 zápasů (9-7-14), 34 bodů z 90 možných

Dušan Uhrin mladší

17. 6. 2015 - 29. 8. 2016

34 ligových zápasů (15-12-7), 57 bodů ze 102 možných

6 zápasů v Evropské lize (1-2-3) Jaroslav Šilhavý

5.9.2016 - 19.12.2017

42 ligových zápasů (28-12-2), 96 bodů ze 126 možných

4 zápasy v Lize mistrů (1-1-2)

6 zápasů v Evropské lize (2-2-2)

„Mám jasnou představu o tom, jakým fotbalem by se měla Slavia prezentovat. Považuji za důležité, aby trenér do této filozofie zapadal, ba co víc, aby ji byl schopen rozvíjet,“ řekl Jan Nezmar, od začátku měsíce nový sportovní ředitel klubu.

Právě on dostal ve Slavii výběr nového trenérského týmu na starost a Jindřich Trpišovský pro něj byl jasnou volbou. Společně totiž v posledních dvou letech úspěšně pracovali ve Slovanu Liberec, zažili i evropské poháry.

„Ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že Jarda Šilhavý ve Slavii skončí, jsem s některými trenéry, kteří připadají v úvahu, mluvil. Jsem moc rád, že jsme se dokázali dohodnout s Jindrou a potažmo s Libercem. Jeho práci znám dobře,“ doplnil Nezmar.

S Trpišovským přicházejí do Edenu z Liberce rovněž asistenti Jaroslav Köstl, Zdeněk Houštecký a trenér brankářů Štěpán Kolář, který bude spolupracovat s Radkem Černým.

„Na působení ve Slavii se ohromně těším. Vnímám, že jdu do nejstaršího českého klubu s ohromnou fanouškovskou základnou. Chci dennodenně pracovat pro to, abychom byli společně úspěšní. K lidem, kteří přijdou na stadion, cítím velký závazek. Jsou pro nás nejdůležitější, věnují nám svůj čas i peníze, když kupují vstupenky. Chceme, aby na nás byli hrdí,“ řekl nový trenér.



Trpišovského týmy jsou známé náročným stylem hry. Po hráčích vyžaduje disciplínu, dbá na jejich absolutní připravenost a perfektní kondici. Zároveň k nim má blízko, u týmu bývá oblíbený.

Je paradoxní, že to byl zrovna on, kdo v říjnu vymyslel taktiku, která ukončila rekordní, 36zápasovou slávistickou ligovou jízdu pod Šilhavým bez porážky...

Jindřich Trpišovský narozen 27. února 1976 S trénováním začal u mládežnických týmů v Bohemians Praha 1905 a Spartě, než se přesunul k prvnímu týmu Viktorie Žižkov. V roce 2013 se tam posunul z pozice asistenta na post hlavního trenéra a dovedl tým na čtvrté místo druhé ligy. V Liberci je od léta 2015, se Slovanem se dvakrát probojoval do základní skupiny Evropské ligy, na podzim je jeho bývalý tým čtvrtý.



V Edenu ho čeká úplně jiná práce, než na kterou byl zvyklý. Zatímco v Liberci měl v týmu především mladé fotbalisty a Nezmarem tvořili nový mančaft každý půlrok, ve Slavii bude pod nesrovnatelně větším tlakem.

Zkrotí široký kádr plný drahých fotbalistů, hvězd, které chtějí nastupovat?

„Chceme, aby Slavia hrála agresivní a útočný fotbal a měla vůli a sílu vítězit do posledních okamžiků každého ligového nebo mezinárodního zápasu,“ doplnil Tvrdík.