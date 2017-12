Jak blízko je změna? Slavia láká úspěšného kouče Trpišovského

Slavia, která ve čtvrtek vypadla z Evropské ligy, podle informací MF DNES jeho angažování intenzivně řeší a je velmi pravděpodobné, že trenér s bílou kšiltovkou bude už brzy doma v Edenu.

„V tuto chvíli to beru tak, že v Liberci určitě pokračuju,“ přesvědčoval ještě v pátek. „Ale stoprocentní pravděpodobnost ve fotbale není nikdy. My trenéři víme, že náš život je jako jízda na tygrovi.“

Ve Slavii se teď tygra pokouší krotit Jaroslav Šilhavý, jenže jeho pozice je po evropském konci velmi vratká. V pátek dopoledne si sedl snovým sportovním ředitelem Janem Nezmarem, příští týden má přednést vedení analýzu podzimu.

Není moc pravděpodobné, že by se před nadřízenými obhájil a místo si udržel. Vždyť i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík na svém oblíbeném Twitteru přiznal: „Chápeme, že je těžké na našem podzimu hledat pozitiva.“

Slavia v lize zaostává, od první Plzně ji dělí 14 bodů. Ve čtvrtek stačila remíza doma s Astanou, aby první část sezony trochu zrůžověla, místo toho přišla porážka 0:1 a vyřazení.

Přesto je trochu kruté, že se Šilhavého éra zřejmě chýlí ke konci.

Prošedivělý kouč zaslouží metál za to, že letos na jaře dokázal vyhrát titul s mužstvem, které přebíral rozhárané, bez formy a během rozběhnuté sezony. Takový majstrštyk se podaří výjimečně.

Ukázal slávistické srdce a charakter. Je upřímný, lidský, férový. Proto se vůbec nelze divit, že ho namíchlo, když z klubu začaly na veřejnost unikat hlasy, které kritizovaly jeho práci (více zde).

Ale těžko se také může divit, že Slavii neuspokojuje boj o druhé místo a úplně zbytečný nynější krach v Evropské lize. Když se v létě odhodlala k bombastickým nákupům, ztratila jarní drajv. Danny, Rotaň, Altintop, Stoch, Jugas, Laštůvka... Přišlo příliš velkých jmen na málo volných míst. Přetlak v důsledku uškodil jak týmu, tak trenérovi, který musel sestavu točit, aby hvězdy byly vytížené.

Pokračování téhle práce už bude zřejmě na duu Nezmar–Trpišovský. Sehraná dvojka z Liberce by do Slavie přinesla elán a energii, která hlavně z Trpišovského na lavičce přímo sálá.

Ví, co je to tvrdá práce, vstupenku mezi českou elitu si musel vybojovat. Než ho fotbal začal živit, pracoval jako číšník, provozní nebo barman. Ví, co to je, vstávat za tmy a dřít do úmoru – o to víc si váží toho, že si postupně může plnit odvážné sny.

Charakteristický rys? Sází na své věrné a umí s nimi pracovat. Není náhoda, že pod ním Pavelka, Sýkora, Šural nebo Coufal vyrostli do národního týmu. Z Hovorky je stoper Sparty, Pokorný si vykopal přestup do Montpellier, Koubek chytá v Rennes.

Za krátký čas si mladý kouč udělal jméno i v Evropě: vyhrál na hřišti Marseille nebo v divokém Splitu, kde nebylo slyšet na metr.

Jako srdcař z Liberce nechtěl utéct – i proto se nedomluvil se Spartou, která ho mocně lákala před rokem.

A ironií osudu to byl také on, kdo v říjnu vymyslel taktiku, která ukončila rekordní, 36zápasovou slávistickou ligovou jízdu bez porážky.

Trpišovského fascinuje práce německého kouče Kloppa: je podobně otevřený, originální, progresivní, umí to s novináři. Také rád pracuje s týmem, který zná. Dá se čekat, že by si do Edenu vzal asistenty Köstla s Houšteckým, možná i někoho z hráčů: nabízí se stoper Kúdela, krajní obránce Coufal nebo gólman Kolář.

Vyjdou-li námluvy – a zatím není jediný důvod, proč by se měly zaseknout – vydá se Slavia po nové cestě. Ta chvíle se zřejmě blíží.