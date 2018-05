„Kurde, komu fandit? No Baníku!“ Osmdesát let u úspěchů i pádů

Jistotu ligy zaručí jen výhra Budou to zase nervy. Fotbalisté Baníku Ostrava a MFK Karviná musí v sobotu zvítězit, aby se bez ohledu na další výsledky udrželi v první lize. Pro Karvinou je výhra jedinou možností, jak uspět. Pokud to nedokážou, Baník bude zachráněný, ať už jeho utkání s Brnem dopadne jakkoliv. „Hráči vědí, v jaké jsme situaci, v týdnu byli vážnější, koncentrovanější,“ všiml si ostravský trenér Bohumil Páník. „Uvědomují si, že nyní mohou zúročit veškeré své jarní snažení o záchranu. Vyhrabali se z těžko řešitelné situace, takže věřím, že to úspěšně dotáhneme.“ Páník v týdnu v přípravě ubral na objemech. „Chci, aby hráčům vydržely síly a energie,“ podotkl. Brno přijede už s tím, že sestupuje. Může to hrát nějakou roli? „Vůbec žádnou. Naopak to jsou nebezpečné úvahy, které si nesmíme připustit,“ zdůraznil Bohumil Páník. „Musíme se soustředit na sebe. Brno může hrát bez zatížení. Nikdo není předem vítěz ani poražený.“ Nejistý zůstává start útočníka Milana Baroše. „Měl ho v práci fyzioterapeut a lékaři, trénuje individuálně,“ uvedl kouč. Karvinští po změně trenéra, kdy v týdnu odvolaného Josefa Muchu nahradil sportovní ředitel Lubomír Vlk, nechtějí duel s Jihlavou rozebírat. Po minulé remíze s Baníkem karvinský útočník Radek Voltr řekl: „Pořád to máme ve svých rukách. Věřím, že utkání v Jihlavě zvládneme. Soupeř bude doma. Bude to těžký zápas, ale půjdeme do něj s odhodláním. Naplno. Nemáme kam couvnout.“