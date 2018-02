Jak se vyrábí fotbalový zázrak? Zeptejte se na Vysočině

Jak mohla najednou vykouzlit dvě senzační vítězství? „Šli jsme štěstí naproti,“ poví trenér Martin Svědík. V jeho hlase poznáte hrdost, zároveň však překvapení a výraznou obezřetnost. Dobře si uvědomuje, že jihlavská cesta za záchranou zůstává nesmírně těžkou misí, ale aspoň už to není sci-fi jako na začátku jara.

Před ním Vysočina, jeden z nejchudších klubů soutěže, nedržela žádné trumfy. Naopak počítala další ztráty.

Robustní útočník Rabušic zmizel do Maďarska, brankářský srdcař Hanuš do Jablonce, klíčový stoper Krejčí do Slovácka, spolehlivý obránce Rosa ukončil kariéru. Do toho dorazil nový trenér Svědík, jenž musel hráče přesvědčit, že šance žije: „Pro nás všechny to byla velká výzva.“

Paradoxně mu nahrál los, který vypadal vražedně. Jihlava měla i na konci února trčet na dně tabulky. Potkat dva největší favority na úvod jara, z toho by se leckomu podlomily nohy. Jihlavě to naopak přišlo vhod, protože se zvýšila motivace. A pak taky... „Slavia i Plzeň si věřily, že nás svou kvalitou přejedou, svým způsobem nás podcenily,“ všiml si kapitán Lukáš Vaculík.

Statisticky dominovali soupeři. Slavia vyhrála 13:0 na rohové kopy a 15:2 na střely. Plzeň to ve stejných položkách měla 8:2 a 18:8. Jenže jediný gól dala pokaždé Jihlava. Pomohly taky okolnosti.

Doma se Slavií nasněžilo, takže se hosté stěží mohli dostat ke kombinacím. Ke všemu to byl první ostrý zápas pod novým koučem Trpišovským, takže mužstvo drhlo.

V Plzni zase mrzlo, přišlo málo diváků a český suverén měl pouhé tři dny po postupu do osmifinále Evropské ligy. Nedokázal přepnout na daleko snazší úkol. Jako by hráči mysleli spíš na příští dvojzápas se Sportingem Lisabon. Když po ležérním úvodu chtěli zapnout, nedokázali najít správné tempo a statečná Jihlava v obranném valu odolala.

Jen pro připomenutí: Plzeň prohrála vůbec poprvé v sezoně a stalo se to se soupeřem, který v dosavadních osmi venkovních zápasech nezískal jediný bod! O to byl šok větší.

Jihlava rázem utekla z posledního místa a na devátý Zlín ztrácí jen pět bodů, záchrana je však stále daleko. I proto kapitán Vaculík velí: „Musíme udržet koncentraci, disciplínu a morálku.“

Jen tak může zázrak pokračovat.