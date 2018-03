Z outsidera se stal postrach ligy. Jihlavské tažení pokračuje

Nikdy se nevzdávej! Máme to všude, říká Zoubele Na nástěnce těsně vedle dveří do kabiny jihlavských fotbalistů visí plakát, který naprosto přesně vystihuje situaci FC Vysočina v ligové sezoně 2017/18. Je na něm vyobrazena žába uvězněná v zobáku, která z posledních sil bojuje o přežití. Pod kresbou je potom napsáno: Nikdy se vzdávej! „Máme tenhle plakát všude,“ prozrazuje dvaatřicetiletý záložník Lukáš Zoubele. „I naše situace byla kritická. Měli jsme deset bodů a před sebou těžký los. Jenže my jsme to nevzdali, nekoukali jsme, proti komu stojíme, a jsou z toho čtyři výhry,“ dodal. Předpokládám, že teď je radost chodit do jihlavské kabiny...

Jasně, oproti podzimu je to úplně jiná situace. Baví nás tréninky, vládne tady pohoda. Zároveň ale moc dobře víme, že tím naše práce nekončí. Pořád máme málo bodů. Je těžké nepodlehnout současné euforii z výher?

Stačí se podívat na tabulku. Všechny týmy kolem nás sbírají body. Situace je dole hodně nahuštěná. Ještě vůbec ne jsme zachráněni. Kolik bodů bude podle vás stačit na udržení v lize?

Loni jich stačilo 26, ale letos je spodek vyrovnaný. Myslím, že bude potřeba tak 30 bodů. Musíme udělat všechno pro to, abychom ligu v Jihlavě zachránili. Vedení klubu a rodina Vaculíkova si to zaslouží. Za to, jaké nám tady vytvářejí zázemí. V čem je zásadní rozdíl oproti podzimu? Je to opravdu jen v trenéru Svědíkovi?

Přemýšlel jsem nad tím a podle mě v tom hrají roli celkem čtyři zásadní body. Jednak přišel dobrý trenér, za druhé jsme absolvovali výbornou zimní přípravu, za třetí se podařilo přivést tři čtyři posily, které zapadly do základního kádru. A důležitá je i skvělá fazona Davise Ikauniekse. Zmínil jste zimní přípravu. Jak se lišila od těch předchozích?

To byl skutečný dril. Musím říct, že jsem nikdy nic podobného nezažil. A změnily se nějak zásadně i tréninky mezi jednotlivými zápasy?

Každý týden děláme nějaké taktické věci. Občas možná až do zblbnutí, ale ono je to potřeba. Někomu to možná přijde automatické, ale není to tak. Je nutné, aby každý věděl, kam má na hřišti běžet, co udělá ten druhý. Snažíme se všechno neustále pilovat, makáme na tom a ono to vychází.