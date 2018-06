Jihlavské fotbalisty čeká v přípravě duel s mistrem Slovenska

„Bylo velké překvapení, že Trnava vyhrála,“ připomíná jihlavský trenér Martin Svědík, že bílí andělé vybojovali titul po 45 letech. „Ale mám tam svého dobrého kamaráda Pavla Hoftycha, se kterým si pravidelně voláme, a vím, jak dobrou práci v Trnavě dělá,“ zmiňuje Svědík generálního manažera Spartaku.

Slovenský celek po letním odchodu anglického kouče Nestora El Maestra (nově CSKA Sofia) vede z pozice hlavního trenéra další Čech, Radoslav Látal. Spartak se pod jeho dohledem připravuje na kvalifikaci o Ligu mistrů.

„V tom, že nastoupíme proti silnému soupeři, nevidím problém,“ těší se na zajímavou konfrontaci Svědík.

„Jsme na startu letní přípravy, kdy všichni hráči mají dostatek sil a energie. Daleko těžší by to bylo v třetím týdnu, kdy bude kondiční příprava kulminovat. Hráčů máme dost, takže do každého poločasu nasadíme odlišné jedenáctky,“ dodal jihlavský kouč.