V zimě už ji odepisovali. Jenže Jihlava zatím vše vyhrála

Je zřejmě bezpředmětné se bavit o tom, jestli podobný vstup jihlavských fotbalistů do odvetné části sezony někdo čekal.

Odpověď se nabízí: Asi těžko!

Stačila tři úvodní kola, aby Vysočina pod novým koučem Martinem Svědíkem téměř dorovnala bodový zisk, který pod jeho předchůdcem Ivanem Kopeckým nasbírala za všech šestnáct podzimních zápasů.

K deseti bodům, s kterými se v zimě krčila na poslední příčce tabulky první ligy, v duelech proti Slavii, Plzni a Teplicím šokujícím způsobem přidala maximální možný zisk - tedy devět bodů.

„Určitě se to dobře poslouchá,“ usmívá se jihlavský záložník Jakub Fulnek. „Na druhou stranu, když se podíváme na tabulku, pořád máme jen 19 bodů. Takže není žádný prostor usnout na vavřínech. Nebo zpomalit v tempu.“

I přesto, že Vysočina v úvodních dvou kolech porazila dva nejlepší týmy aktuální sezony (shodně 1:0) a výtečný vstup do jara potvrdila sobotní výhrou 3:1 nad Teplicemi, žádné uspokojení se nekoná.

„Samozřejmě, je to skvělý vstup, který by asi nikdo nečekal. I tím, jaké jsme měli soupeře, je to pro hlavu hráčů a jejich sebevědomí velice dobré,“ připouští trenér Martin Svědík. „Na druhou stranu, třeba páteční trénink jsme museli třikrát zastavit a velmi důrazně hráčům vysvětlit, jakou cestou jsme k jarním výsledkům došli.“

Přístup nového trenéra připomíná citát legendárního anglického politika Winstona Churchilla: „Nemohu vám slíbit nic víc než krev, dřinu, slzy a pot.“

„Náš fotbal je založen na náročném způsobu hry. Jiná cesta k úspěchu nevede. Což je potřeba si uvědomovat před každým duelem,“ připomíná Svědík. Hráči jeho názor respektují.

„Máme to takhle nastavené. Hrajeme náročný fotbal, na krev. Ale myslím, že takhle se to dneska většinou hraje,“ říká Fulnek. Díky svému nasazení pak Vysočina zvládá důležité začátky zápasů. Proti „sklářům“ vedla v sedmé minutě už 2:0 a o přestávce svítil na ukazateli skóre výsledek 3:1.

„Nepamatuji si, kdy jsme naposledy dali v zápase tři branky. A ještě takhle brzy,“ připouští Fulnek. „Nejdůležitější byl třetí gól, od Davise (Ikauniekse), který byl do šatny,“ míní. „Strašně nám to pomohlo. Kdyby to bylo 2:1, druhý poločas by byl ještě náročný. Ale takhle jsme to zvládli dobře.“

Na tabulku se Jihlavě rázem dívá mnohem lépe. Na sestupových příčkách jsou Slovácko a Ostrava, Vysočina má navíc na patnáctou příčku k dobru tři body.

„Pořád si jdeme za tím, čeho chceme dosáhnout,“ připomíná Fulnek, že o záchraně ještě zdaleka není rozhodnuto. „Do konce zbývá ještě hodně kol, ve hře je spousta bodů. A bude to určitě náročné.“

Ale! Zimní prognózy o tom, že Jihlava je prvním jasným sestupujícím, už vzaly za své.

„Já jsem tyhle články v přípravě vůbec nečetl. Nevím ani, proč bych měl,“ říká Fulnek. „Vím, jakou máme v kádru kvalitu. Věřím, že když budeme pokračovat v těchto výsledcích a zlepšovat nedostatky, které v naší hře byly, na konci sezony budeme úspěšní.“