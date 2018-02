Spokojený můžu být jen s výsledkem, ví jihlavský trenér Svědík

„To ano, ale spokojený můžu být jenom s výsledkem,“ prohlásil hlavní trenér jihlavského A-týmu Martin Svědík k víkendovému souboji s druholigovou Vlašimí, kterou jeho svěřenci porazili 2:0.

Hra se vám nelíbila?

Když přivřu oči, tak směrem do útoku byly některé dobré věci, ovšem směrem do obranné fáze a vlastně celkově tempo utkání, intenzita, presink a agresivita, tam mi z naší strany ještě hodně chybělo.

Takže těch posledních pár dnů před prvním ligovým zápasem se Slavií Praha bude ještě z hlediska dolaďování přípravy hodně náročných?

Musíme si s hráči všechny ty nedostatky rozebrat, protože takhle by to nešlo. Takhle bychom v lize rozhodně neuspěli. Jasně, neprohráli jsme, udrželi jsme nulu, ale to jsou opravdu asi jediné věci, které nás můžou těšit. Ráz utkání se Slavií bude určitě úplně odlišný, zaměřený především na situace, s nimiž jsem právě proti Vlašimi nebyl spokojený.

Zase na druhou stranu vás s výhledem na ligu určitě musely potěšit dvě přesné trefy Pavla Dvořáka...

Samozřejmě. Pavel pracuje celou přípravu velice dobře a těmi vstřelenými góly i šancemi, do kterých se dostává, to jen potvrzuje. Já ale spíš hodnotil zápas z pohledu týmového výkonu. A v tom směru to v pořádku nebylo.

Nejste až příliš kritický?

Nechci, aby to vypadalo, že nás dávám zbytečně moc dolů, ale prostě jsou věci, na kterých si musíme zakládat a stavět na nich. A ze zápasů v Turecku vím, že je umíme zvládnout lépe, než jsme předvedli proti Vlašimi.

Celou generálku odchytal Matej Rakovan, znamená to, že by měl být týmovou jedničkou?

Tak nějak to vykrystalizovalo, že jedničkou bude, i když ani on se nevyvaroval některých chyb. Jako například v práci s míčem nebo nohama. Takže i o tom se budeme bavit.

Utkání s Vlašimí jste odehráli v sobotu dopoledne i proto, že jste se chtěli jet podívat na odpolední zápas do Ostravy, kde hrál váš první jarní soupeř – Slavia Praha. Co vám ukázal?

I kdybychom se tam nejeli podívat, víme, jaký soupeř nás čeká. Samozřejmě, přišel nový trenér, takže si to u nich taky trochu sedá, ale individuální kvalita je u Slavie samozřejmě velká. A o tom jsme se znovu přesvědčili.

V neděli jste měl možná na dlouho poslední den volna, jak jste ho strávil?

Odjel jsem na hory. No a od pondělka už najíždíme na klasický mikrocyklus před prvním zápasem.