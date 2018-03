Jihlava je na koni, chceme ji sesadit, plánuje teplický Král

„Jsou na tom psychicky dobře, porazili asi dva nejtěžší soupeře v lize,“ zmínil teplický stoper Alex Král jihlavské výhry nad Slavií a Plzní. „Budou na koni a je na nás, abychom je z koně sesadili.“

Pod novým trenérem Martinem Svědíkem si Vysočina podala 1:0 Slavii i Plzeň a už není poslední, přeskočila ostravský Baník.

ON-LINE Jihlava vs. Teplice od 15 hodin

„Pod tlakem jsou pořád vzhledem k postavení v tabulce, ale dva zápasy herně zvládli a určitá euforie tam bude,“ tuší Král.

Zato Teplice na jaře první výhru vyhlížejí, získaly jen bod s Baníkem za bezbrankovou remízu. „Když zopakujeme v útoku to, co v minulých dvou zápasech, nemáme šanci,“ tvrdil kapitán Admir Ljevakovič pro Stínadla TV. „Celý mančaft sice dobře brání, ale musíme zlepšit ofenzivu. Víc se položit do útoku, být nebezpečnější.“

Skláři sice vyhráli poslední tři vzájemné ligové zápasy s Jihlavou a inkasovali v nich pouze jednu branku, ale venku letos uspěli jen jednou na Dukle. Pět bodů ze soupeřových hřišť je špatná bilance. Zato Vysočina doma získala 13 ze 16 bodů.

„Potřebujeme navázat na týmový výkon, nasazení, zodpovědnost a fotbalovou kvalitu, kterou jsme předvedli v úvodních dvou jarních duelech,“ řekl pro klubový web jihlavský asistent Michal Šmarda. „Teplice si jistě dobře zmapovaly naši hru a budou na nás připravené. My ale musíme věřit ve své schopnosti, navíc hrajeme doma.“

Petr Tlustý, jehož gól potopil Plzeň, popisuje změnu ve hře Jihlavy: „Hrajeme náročnější fotbal. Víc při něm běháme, snažíme se zkracovat hru a více presujeme soupeře.“

Vysočině před utkáním s výkopem v 15 hodin scházejí zranění Kolář, Keresteš a Turyna, Teplicím marodí Vondrášek a další bek Krob je vykartovaný. „Víme, že nemáme dost široký kádr. Hráči, kteří dostanou šanci, se s tím musí poprat. A ukázat, že patří do základu,“ vyzývá je Ljevakovič, který sám brzy může vynechat dvě utkání. Nastupuje totiž pod hrozbou osmé žluté karty: „Budu pod tlakem, ale ještě nějaký zápas chci vydržet.“

Teplice klesly na 8. místo a uvědomují si, že dnešní porážka by je nenápadně vtáhla do boje o záchranu. Vždyť před Jihlavou mají jen osm bodů k dobru.

„Nechci strašit, ale kdybychom ani třetí jarní zápas nezvládli, nebude to pro nás ideální,“ připustil záložník Ljevakovič. A vyslovil to, co by v zimní přestávce asi z jeho úst nezaznělo: „Bude to těžké, ale třeba v Jihlavě překvapíme.“ Překvapit? Ano! „Kdyby někdo předem řekl, že Jihlava porazí Slavii i Plzeň, každý by se tomu smál.“ Kdo se bude smát teď?