Jihlavský útočník Rabušic odchází do Maďarska za trenérem Hippem

Osmadvacetiletý útočník přestupuje do Szombathely Haladás, desátého celku maďarské ligy. Trenérem je tam exjihlavský kouč Michal Hipp.

„Loučení s někým, kdo toho v FC Vysočina tolik prožil, není nikdy jednoduché. Michalovo obnovené angažmá nicméně nevyšlo tak, jak jsme si všichni představovali. A Michala to určitě trápilo nejvíc,“ uvedl k odchodu jednoho z nejzkušenějších hráčů ředitel jihlavského klubu Jan Staněk.

A samotný Rabušic jeho slova víceméně potvrdil. „Když jsem se do Jihlavy před rokem a půl vracel, byly moje představy i představy FC Vysočina určitě jiné, než jaká nakonec byla realita. Věřil jsem síle mužstva a tomu, že budeme úspěšní. Jenže zůstalo jen u boje o záchranu. Z mé strany to herně v ročníku 2016/17 nebylo úplně ideální a na podzim jsem týmu skoro nepomohl, protože mne trápilo zranění,“ povzdechl si dnes už exjihlavský „Rambo“.

Nové působiště ho nadchlo

Své nové působiště už si stačil prohlédnout a byl nadšený. „Mají tam nový stadion a výborné tréninkové centrum. A nutno dodat, že i finanční podmínky jsou v Maďarsku o dost jinde než u nás. Navíc k mému rozhodnutí určitě přispěl i fakt, že klub trénuje Michal Hipp,“ přiznal.

S Jihlavou se prý každopádně loučí v dobrém. „Celému klubu moc přeju, aby na jaře vybojoval záchranu. Jsem přesvědčený, že pod vedením trenéra Svědíka je mančaft na dobré cestě,“ vzkázal Rabušic.

Co se týká možného doposílení Vysočiny, není podle Staňka úplně vyloučené.

I když...

„Hráči, kteří v současnosti přichází do elitních klubů, jsou na tom platově a mentálně tak, že se šance, aby hráli jinde, snižuje. Asi těžko půjde Biabiany do Jihlavy nebo na Slovácko. Přesvědčit hráče, aby šel hrát do regionu, je prostě složitější. Ale u těch, kteří jsou na rozhraní A-týmu a juniorky, šance je. Vše záleží na domluvě s manažerem a hráčem,“ pustil se do vysvětlování šéf jihlavského klubu.

Aktuálně se tedy domluva řeší právě v případě už zmiňovaného Holíka, který je odchovancem Slovácka, ale na podzim 2015 přestoupil do pražské Slavie a odtud loni putoval do Zlína. Za Fastav však nenastoupil na podzim ani k jedinému ligovému duelu.

Jarní část nejvyšší domácí soutěže startuje pro FC Vysočina v sobotu, kdy na vlastním trávníku přivítá jeden z nejlepších týmů soutěže – Slavii Praha. Cíl jihlavských fotbalistů je jasný: pokus o záchranu

Naopak Jihlava je po podzimu poslední, od čehož se odvíjí i její plány. „Naším cílem je pokusit se zachránit pro Vysočinu první ligu,“ oznámil Staněk. „Myslím, že jsme pro to udělali maximum. Ať už v případě změn v kádru, nebo v realizačním týmu. Chceme hráče, kteří budou hrát za tenhle klub srdcem,“ měl jasno.

Pochvaloval si také příchod trenéra Martina Svědíka. „Jsem rád, že tady je, hodně jsme o něj stáli,“ přiznal. Ačkoliv podle něj určitě všichni udělají maximum pro záchranu, musí klub počítat i s variantou sestupu. „Byl bych označen za blázna, kdybych si nepřipouštěl, že se to může stát,“ prohlásil Staněk.