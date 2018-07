Svědíkovy starosti. Jihlavský trenér neví, s kým může počítat

Jenže…

Hlavní kouč jihlavského týmu Martin Svědík přiznává, že má pořádně zamotanou hlavu. „Je to těžké. Doteď nevíme, jaký kádr budeme mít k dispozici. Kdo odejde, kdo zůstane a kdo přijde,“ krčí rameny Svědík. „Mančaft není kompaktní a na hřišti je to vidět.“

Jihlava sice poslední dva přípravné zápasy proti třetiligovým soupeřům – ve středu proti Velkému Meziříčí (10:0) a v sobotu proti SFK Vrchovina (3:0) – zvládla výsledkově relativně snadno, ke spokojenosti však měl trenér hodně daleko.

„Máme velká okénka v obranné činnosti celého mužstva. Vlastními chybami soupeřům nabízíme možnosti, jak přejít do rychlé přechodové fáze, vytvořit si šanci,“ všímá si Svědík. „Opouštíme některé prostory, nejsme důrazní. Nemáme hráče, který by přitlačil v osobních soubojích. Všechno chceme vyřešit jen fotbalově, ale ono to někdy nejde. Musíme být agresivní.“

Podle kouče týmu, který opustilo už dvanáct hráčů, schází kvalita. „Mančaft není takový, jak bych si ho představoval. Od sestupu je vidět spousta změn,“ připouští Svědík.

Ředitel jihlavského klubu Jan Staněk určitý pesimismus chápe. „Nálada spíš na veřejnosti než tady u nás je taková, že všichni jsou hrozně skeptičtí. Což chápu, protože v kolonce odchodů je dost jmen,“ uvědomuje si Staněk. „Na druhou stranu: lidé se ohánějí tím, že odešli Keresteš, Holík, Opluštil… Tedy hráči, kteří v první lize nenastupovali a nezůstali by tady, ani kdyby se soutěž udržela,“ prozrazuje.

On sám za skutečné ztráty považuje odchody Davise Ikauniekse (Jablonec), Pavla Dvořáka (Olomouc) a Petra Buchty (konec hostování z Bohemians 1905).

Velké zklamání. Kouče mrzí přístup a charakter Mary

Jenže odchody z jihlavského kádru podle všeho nekončí. Už na konci minulého týdne MF DNES informovala, že by do Liberce měl přestoupit defenzivní záložník z Guineje, Kamso Mara. Třiadvacetiletý fotbalista si odchod v podstatě vytrucoval – v posledních dnech se už nezapojoval ani do tréninků.

Kamso Mara (vzadu) míří z Jihlavy do Liberce....

„Chápu, že chtěl odejít. Ale co absolutně nemůžu přijmout, je jeho přístup k tomu všemu. To pro mě bylo prostě velké zklamání. Chování agenta i hráče je pro mě nepochopitelné,“ podivuje se Svědík. „První ligu mu určitě přeji, co se týče fotbalovosti, má na to, aby rostl. Když bude dobře pracovat. Ale jestliže má a bude mít takový charakter, myslím, že ho čekají problémy i jinde,“ doplnil trenér.

Na očekávaný Marův odchod už Jihlava reagovala. Na roční hostování právě z Liberce přivedla jiného defenzivního záložníka, Ondřeje Machuču. „Jde o doplnění kádru, museli jsme aspoň nějakého středopolaře přivést,“ říká Svědík.

Ostrý start. Nejprve v Brně, poté doma s Pardubicemi

Machuča se už stihl představit iv sobotní generálce. I když to bylo doslova na poslední chvíli. „V šest ráno jsem vyjížděl z Liberce, do Jihlavy jsem přijel půl hodiny před srazem,“ popisoval dvaadvacetiletý záložník, který minulou sezonu působil v druholigovém Znojmě.

„Hrál jsem kousek odtud, jezdil jsem se na zápasy Jihlavy dívat. Takže toho o ní vím hodně,“ říká Machuča. „Znám tu i hodně lidí, Fulnyho (Fulnek – pozn. red.), ze Znojma Javora (Javůrek) a Dumjoviče. A trenéra Svědíka, který mě v minulosti měl v reprezentaci do 20 let.“

Faktem je, že už v neděli čeká Jihlavu první ostrý zápas. A nepůjde o nic jednoduchého: vzájemnou bitvu dvou týmů, které ještě loni společně působily v nejvyšší soutěži. „Dva, co sestoupili, se potkají hned na začátku,“ připomíná Machuča. „Přitom začátky jsou důležité. Uvidíme, jak se odpíchneme.“

A ani v dalším kole si Jihlava neodpočine: při domácí premiéře narazí na třetí celek minulého ročníku druhé ligy Pardubice. „Když hned na začátek, kdy se potýkáte s nesehraností a tím, že na poslední chvíli tvoříte kádr, a máte takové soupeře, není to úplně výhoda,“ připouští Svědík. „Bude to hodně náročné.“