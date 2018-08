Další remíza. A jihlavský kouč Svědík svůj tým ostře kritizoval

O tom, že favorizovaná Vysočina neodejde z utkání s prázdnou, rozhodl dvěma góly záložník Jozef Urblík, který nejprve v 87. minutě snížil a v nastavení vyrovnal z penalty.

„Vzhledem k tomu, jak se utkání vyvíjelo, bod bereme. Nic jiného nám nezbývá,“ uvedl dvacetiletý slovenský záložník. „Ale bod doma s Vítkovicemi je málo.“

Podobného názoru je také jihlavský kouč Martin Svědík. „Utkání skončilo remízou, kterou já absolutně neberu. Protože od svého mužstva chci víc,“ vzkázal svým svěřencům. „A co se týče domácích zápasů, tak to musíme zvládat daleko lépe, s daleko větším úsilím. A pro to vítězství si dojít výkonem.“

Jenže ten se tentokrát nedostavil. „Čekal bych větší rvavost v šestnáctce, větší agresivitu, větší jednoduchost v křídelních prostorech,“ říká Svědík. „My jsme se o to rvali až v posledních třech minutách.“

Hostům pomohlo, že se na konci poločasu dostali brankou Martina Maceje do vedení. „Poslední dva zápasy mě hodně zlobí stoperská dvojice, zejména Petr Tlustý. Jeho výkon se mi vůbec nelíbil. I první gól pramenil po jeho chybě,“ neváhal Svědík ukázat na jednoho z očekávaných tahounů.

„Že se udělá chyba v rozehrávce, to se může stát. Ale Tlustý chybuje opakovaně,“ všímá si náročný kouč. „Přitom on je starší hráč, který má mančaft táhnout. Od něj musí náš výkon začínat,“ je přesvědčen Svědík. — Jan Salichov