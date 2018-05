Dobrý výkon jihlavskému kouči Svědíkovi nestačil, chtěl bod

Čisté svědomí při ní rozhodně neměl domácí brankář Matej Rakovan, který na míč po celou dobu dobře viděl. „Nevím, nejdřív si tu situaci musím prohlédnout na videu,“ nechtěl komentovat klíčový moment.

To Svědík měl jasno. „Když hrajete o záchranu v lize, tak prostě takovýhle gól nemůžete dostat. Protože pro nás by i bod za remízu hodně řešil. Jenže takhle je z toho bohužel prohra,“ nebral si servítky.

A co svému svěřenci k minele řekl? „Nic. Ano, je to o něm, ale taky o tom, že my jsme svoje šance nedali. To jsou stejné věci. Jen u brankáře je to holt víc vidět,“ poznamenal trenér.

Příliš ho neuklidnil ani fakt, že Vysočina jinak odehrála s favoritem velmi dobré utkání. „Jedna věc je výkon a druhá, že z něj nic nemáte,“ argumentoval Svědík. „Samozřejmě je na čem stavět, druhá věc je ovšem psychika hráčů. Na té asi budeme muset pracovat,“ doplnil.

Zvlášť nyní, kdy do konce sezony zbývá odehrát dva zápasy a Jihlava je stále mezi ohroženými sestupem. „Náš úkol je velice těžký, každopádně se chceme zachránit,“ ujišťoval Svědík.

Nadcházející sobotu pocestuje Vysočina na hřiště posledního Brna a o týden později pak doma uzavře soutěžní ročník zápasem s Karvinou.