Tlustý: To, že jsme teď vyhráli dva zápasy, ještě nic neznamená

Byl to první gól Jihlavy na plzeňském stadionu od 13. dubna 2014. Jihlava před týdnem porazila doma stejným výsledkem i pražskou Slavii.

Ze dvou zápasů s prvními dvěma týmy máte na kontě šest bodů. Co tomu říkáte?

Samozřejmě to je krásné, nikdo to asi nečekal. Musíme ale bojovat dál, sbírat body. Máme jich málo, jenom šestnáct a každý je pro nás hodně důležitý, tabulka je hodně vyrovnaná.

Pod novým trenérem Martinem Svědíkem, který tým převzal v lednu, se herní projev Jihlavy zvedl. V čem vidíte největší změnu?

Hrajeme náročnější fotbal, více u toho běháme, zkracujeme hru. Také je tam z naší strany větší presink.

Petr Tlustý (uprostřed) z Jihlavy sleduje, jak se míč jeho zásluhou třepe v plzeňské síti.

Díky čemu jste zvládli zápas v Plzni?

Ježiš, to je těžké takhle říct. Hodně nám pomohl vstřelený gól, měli jsme i štěstí. Plzeň měla šance, v druhém poločase nás dostala pod tlak. Uhráli jsme to a nedostali jsme branku, to bylo hlavní.

Ani jste soupeře nepouštěli do vyložených šancí. Čím to?

Pohlídali jsme Krmenčíka, který je nepříjemný, všichni to o něm víme. Dal už hodně gólů. Sbírali jsme hodně centrů ze stran, hlavně v druhém poločase. Balony do vápna hodně lítaly, naštěstí jsme je měli, odrážely se k nám. Díky tomu jsme je uhlídali.

Trenér Svědík říkal, že už po vítězném zápase se Slavií se vás snažil držet dole. Jaké metody k tomu používá?

Zbytečně moc nás trenér nevychvaluje. Občas nám řekne nějaké negativní věci, ale to k fotbalu patří. My nemůžeme být nějak nahoře, to, že jsme vyhráli dva zápasy, nic neznamená. Pořád na tom nejsme dobře, nejsme zachránění. Je před námi spousta zápasů, bude to ještě tvrdý boj.

Během zápasu bylo minus sedm stupňů. Jak se v takovém mrazu hraje?

Není to nic příjemného, hlavně když tam přijdete na začátku obou poločasů. V průběhu utkání ale člověk zimu až tolik nevnímá. Trávník je v tomto období horší, pořádně neroste, jsou tam hrboly, ale to je pro každého stejné.