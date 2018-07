V Jihlavě jsme měli dát aspoň gól, mrzí pardubického Mužíka

„Šance byly hlavně na naší straně, Jihlava si dohromady nic nevytvořila,“ smutnil v rozhovoru pro klubový web pardubického FK pravý krajní záložník Ladislav Mužík. Ten patřil mezi hráče, co v nadějných pozicích selhali; podobně se (ne)vedlo také Fouskovi, kanonýru Petráňovi nebo střídajícímu Sokolovi.

„Je škoda, že jsme aspoň jeden gól nevstřelili, protože minimálně remíza by byla spravedlivá,“ domníval se Mužík.

Jihlava vedla od 14. minuty, kdy se forvard Klobása opřel do odraženého balonu a následně parádně trefil do levého horního rohu pardubické brány.

„To asi rozhodlo, i když nás to nějak nepoložilo - hráli jsme dál,“ podotkl jeden z pardubických koučů Jaroslav Novotný.

„I po přestávce jsme chtěli hrát kombinačně, dostávat se do vápna Jihlavy po stranách. Ale spíš z toho byly takové pološance, skórovat jsme bohužel nedokázali. Myslím, že vyhrálo šťastnější mužstvo; bylo to vyrovnané a my se určitě nemáme za co stydět,“ pokračoval Novotný.

S jeho slovy se víceméně ztotožnil i jeho protějšek na jihlavské lavičce, někdejší pardubický trenér Martin Svědík:

„Z našeho pohledu to byl klasický zápas, v němž se vám příliš nedaří, ale tři body přesto dokážete urvat. O to cennější pro nás to vítězství je.“

Pardubický tým do Jihlavy vyrazila podpořit poměrně početná skupinka fanoušků.

„To bylo příjemné překvapení, jen je hloupé, že jsme jim nenadělili nějaké body,“ řekl záložník Mužík. „Ale uděláme všechno pro to, aby to příště (v sobotu 4. srpna od 10.15 na stadionu Pod Vinicí proti Varnsdorfu) klaplo,“ slíbil.