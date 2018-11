Svědík je pořád duchem s námi, tvrdí dočasný jihlavský trenér Šmarda

Čtyřiačtyřicetiletého trenéra totiž zlákala nabídka z prvoligového Slovácka, a tak po něm musel pro dnešní souboj na hřišti Pardubic převzít štafetu jeho dosavadní asistent u FC Vysočina Michal Šmarda.

„Je to něco jiného, protože hlavní zodpovědnost už je teď na mně,“ pokyvoval hlavou sedmačtyřicetiletý kouč. „Ale jinak se nemění vůbec nic. My jsme si tady nastavili nějaká pravidla, určitý způsob hry, a v tom pokračujeme dál. Nebyl důvod něco měnit. Všechno jede ve stejných kolejích, s trenérem Svědíkem jsme v každodenním kontaktu a vše spolu konzultujeme. Takže on je vlastně pořád duchem s námi. Jen s tím rozdílem, že už je na Slovácku a já zůstal tady,“ dodal.

Ovšem ne na dlouho, hned po zápase v Pardubicích se také Šmarda s jihlavským týmem rozloučí a společně s realizačním týmem se přesune za kolegou na Slovácko.

Pozor na zkušenou osu týmu

Stejně jako Martin Svědík by se Michal Šmarda rád loučil vítězně. Jenže Východočeši budou bezesporu velmi tvrdým ořechem k rozlousknutí. „Čeká nás těžký soupeř, který má doma velkou kvalitu. Velmi zkušenou osu týmu. A myslím si, že udělá všechno pro to, aby napravil nepovedený výsledek v derby (v Hradci Králové prohrály Pardubice 1:4 – pozn. red.). Pracují tam koncepčně, velmi dobrou práci odvádí jak trenéři, tak hráči. A mužstvo patří dlouhodobě ke špičce druhé ligy,“ přidal varování Šmarda.

Společně s ním bude stát v dnešní předehrávce úvodního jarního kola na jihlavské lavičce Roman Kučera, jenž pouze pro toto utkání doplnil realizační tým FC Vysočina. I proto, aby ho zaštítil svou licencí.

„Je to trenér, který už delší dobu působí v Jihlavě, takže prostředí dobře zná. Jeho přítomnost jenom vítám,“ ujišťoval Šmarda. „Protože víc očí víc vidí. Máte více nápadů, člověk sám všechno nepohlídá. Rád si nechám poradit. Vůbec v tom nevidím problém, naopak se na to těším,“ doplnil.

Dnešní poslední letošní a zároveň úvodní jarní druholigový zápas FC Vysočina, který živě vysílá ČT sport, začíná v 10.15.