Jihlava bude hrozit po lajnách, varuje pardubický Jeřábek

„Někdy je lepší hned hrát, než se v podobně nepovedeném zápase delší dobu hrabat,“ přemítá kapitán Pardubic Jan Jeřábek. „Ale ten Hradec jsme si vyhodnotili a pak už se na něj snažili nemyslet, vytěsnili jsme to. S Jihlavou to chceme zvládnout, přece jen je to poslední zápas a do zimní přestávky bychom si rádi nesli pohodu. Chuť bude velká,“ pokračuje 34letý fotbalista.

Z pohledu pardubického fandy zamrzí, že s Jihlavou nepřijede expardubický trenér Martin Svědík, který těsně před koncem podzimu odešel do ligového Slovácka; s ním na lavičce Vysočiny by měl duel ještě větší náboj.

„Přišlo mi trochu zvláštní, že tam nevydržel až do posledního zápasu, možná to trochu škoda je. Ale realizační tým Jihlavy jinak zůstal stejný, takže na hře se to podle mě nijak neprojeví,“ soudí Jeřábek.

Protivník, který v prvním vzájemném utkání doma Pardubice přehrál 1:0, se může opřít o řádku zkušených borců.

„Jsou tam Zoubele, Vaculík nebo Klíma, takže nebudou nervózní, že tu hrají o první místo. Nebezpečí hrozí hlavně po lajnách, odkud dávají centry třeba na Klímu,“ varuje Jeřábek. „Ale my určitě jdeme vyhrát - tři body by byly dobré,“ dodává středopolař.