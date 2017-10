Jihlavští fotbalisté byli tři minuty od bodu, ale hrdina Hanuš neodolal

„Je to škoda,“ litoval jihlavský trenér Ivan Kopecký. „Ale je potřeba říct, že soupeř byl hodně kvalitní. Měl ještě další tři, čtyři velké příležitosti. A my jsme nedostali čtyři góly jen díky nadstandardně chytajícímu gólmanovi,“ chválil brankáře Jana Hanuše.

Fotbalisté FC Vysočina by přitom bývali rádi pokračovali ve stíhací jízdě, která by je po pokaženém začátku sezony mohla dostala z příček na konci tabulky blíž ke klidnému středu. A bodovat chtějí hlavně doma.

V září před svými fanoušky odehráli dva zápasy a oba dotáhli k plnému bodovému zisku - brankami v posledních minutách nejprve otočili duel s Duklou Praha (3:2) a poté porazili Ostravu (1:0). První říjnový den se k nim štěstí obrátilo zády.

Přitom vytoužené remíze nebyli daleko - rozhodující trefu inkasovali až v 87. minutě! „V závěru už jsem si myslel, že to jsme schopni uhrát,“ připouští Kopecký. „Situace před gólem se dala vyřešit, byl nás tam dostatečný počet. Bohužel jsme dali hodně prostoru Houskovi, který se prosadil,“ litoval.

Přitom v prvním poločase sice měli favorizovaní hosté, kteří coby nováček překvapivě drží druhou příčku, opticky více ze hry, na velké šance však byl stav vyrovnaný.

Ve 32. minutě mohl navíc Jihlavu poslat do vedení Davis Ikaunieks, který sice svou kličkou posadil na trávník obránce Radakoviče, gólmana Buchtu však propálit nedokázal. „Škoda že se nám tu jednu velkou šanci nepodařilo proměnit. Změnilo by to průběh zápasu,“ je přesvědčen Kopecký.

Ve druhé půli už Sigma zápas totálně ovládla, kdy měla tlak i šance. Jenže pokusy Texla (67. minuta), Zahradníčka (72. minuta) zmařil výborně chytající Hanuš, deset minut před koncem minul branku Moulis. A pak přišla 87. minuta...