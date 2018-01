Nesmíme dostávat tolik gólů. Laciných a zbytečných, říká trenér Svědík

Třiačtyřicetiletý kouč před zahájením zimní přípravy u aktuálně posledního celku HET ligy nahradil už dříve odvolaného Ivana Kopeckého.

„Čeká nás opravdu těžká práce, jsme ve složité situaci,“ připouští Svědík. „A do této malé války, kterou boj o záchranu bude, můžeme počítat jen s opravdu mentálně odolnými hráči.“

Jihlava má pověst týmu, který v lize bojuje o přežití a navíc trenéry poměrně často střídá. Vy jste se této výzvy neobával?

Tohle trenéři samozřejmě sledují a víme, že se běžně říká, že Jihlava trenéry často točí. Když si vezmete, kde se v tabulce nachází a kolik se zde trenérů vystřídalo, ne každý by o této nabídce přemýšlel. Mě ale přístup v jednáních s Jihlavou potěšil. Přišla s velice zajímavými sportovními věcmi. Jak ohledně A mužstva, tak práce s mladými hráči, potažmo navázání na mládežnické akademie. A to jsou věci, které jsou v mé práci důležité.

Kdy jste měl tady definitivně jasno, že do toho jdete?

Poměrně rychle. Rozhodly první dvě schůzky, kde pan Jinoch a poté pan Staněk (sportovní manažer a ředitel klubu – pozn. red.) mluvili o věcech, které mě zaujaly. Dohodli jsme se na takové smlouvě, ze které je poznat, že trenér je nechci říct chráněný, ale že Jihlava má zájem svou pověst změnit.

Znamená to, že vaše spolupráce není ohraničená jen jarní částí sezony a omezená faktem, jestli se podaří Vysočinu zachránit?

Samozřejmě. A proto mě ta nabídka zaujala.

Přicházíte v polovině sezony jako trenér zvenčí. Jak jste dosud Jihlavu sledoval a jak na vás působila?

Viděl jsem, že ve spoustě utkání vedla, měla výborné vstupy do utkání. Jenže dostávala hodně gólů. Laciných a zbytečných, po individuálních chybách. Bylo to o nějaké zodpovědnosti, nasazení. A to, jestliže hrajete o záchranu, musí být daleko větší. Hráči musí makat na sto procent. Jenom tak se to může podařit.

Je tedy právě defenziva hlavním problémem FC Vysočina?

Vždy musíte vycházet z toho, jaký máte kádr. Na co máte hráče. Ale pokud dostanete v šestnácti zápasech 32 gólů, je to prostě hodně. Na obranné činnosti celého týmu budeme pracovat už v přípravě. Hned od začátku, abychom tohle zlepšili. Protože jestliže chceme hrát a být úspěšní, nesmíme dostávat tolik branek.

Takže od teď platí heslo: obrana především?

Nemyslím si, že bychom se zaměřili pouze na obranu. Není to o tom, že bychom chtěli jen bránit. Ale jestliže mužstvo dobře brání, pak i dobře útočí. To jsou dvě spojené nádoby. Když jsme analyzovali některé góly, které jsme na podzim dostali, řada z nich byla opravdu hodně zbytečná. Nebyly to nějaké systémové chyby. Ale šlo o nezodpovědnost, nějaké nesprávné dohrání situace. Na to se budeme chtít zaměřit.

Hodně se řeší, zda Jihlava vůbec má kádr na to, aby první ligu hrála. Přece jen, opakovaně bojuje pouze o přežití.

To právě poznám úplně přesně, až se s kádrem trochu seznámím. Uvidím tým v tréninkovém procesu. Je něco jiného, když to vidíte na hřišti, v určitých zápasech. A něco jiného je, jestli je v mužstvu potenciál něco z něho dostat. Takže tohle hodnocení si nechám, až mužstvo trochu poznám.

Říká se, že v zimní přípravě je na to přece jen o trochu více času než v létě. Souhlasí to?

Já s tímhle moc nesouhlasím. Času je sice relativně trochu víc, ale na druhou stranu běží strašně rychle. Hraje se už 17. února. A když přijdou noví hráči, do týmu zabudováváte mladé, není kolikrát tolik prostoru, kolik byste potřeboval. Zvlášť když přijdete jako nový trenér a potřebujete vykrystalizovat sestavu. Vědět, s kým do bitev o záchranu můžete počítat a s kým ne.

Někteří trenéři během přípravy sází i na teambuilding, přípravu v jiném než pouze fotbalovém prostředí. Zkusíte něco podobného i vy?

Já mám raději, když můžu hráče poznat spíše při nějakém individuálním rozhovoru. Tak se vám více otevřou. Myslím, že na tom mám svou práci i založenou. Je důležité s hráči mluvit. Kolikrát se dozvíte i věci, které normálně nevíte. Takže na individuální pohovory určitě dojde. Ale hráče budu chtít poznat hlavně na hřišti.

Jestli mají tu správnou fotbalovost?

Spíš charakter a mentální odolnost. Protože když už se kluk do ligy dostane, nějaké fotbalové předpoklady už má. Teď je otázka, jak to na hřišti prodá.

Víte už v tuto chvíli, zda budete chtít mužstvo posílit? A případně na jakých postech?

Všechno je otázkou jednání s panem Jinochem a vedením klubu. Myslím, že brzy budete informováni, jak se to bude vyvíjet. Vše je teprve v řešení, protože jednání o mém příchodu probíhala v posledních dnech, do toho přišly svátky, takže ještě nebyl čas to pořádně probrat. Myslím, že kádr se bude tvořit ještě za pochodu, jak se říká. Prvotním mým úkolem je seznámení se s kádrem, abych hráče poznal. A další se uvidí později.