Případ Rambo. Bude útočník Rabušic i na jaře působit v Jihlavě?

V minulém sezoně ve 27 ligových zápasech vstřelil jen dva góly, na podzim tohoto ročníku navíc kvůli vleklým zdravotním problémům při čtyřech startech odehrál pouhých 114 minut.

„Dá se říct, že noha mě trápila přes rok,“ líčí bývalý reprezentační útočník s přezdívkou Rambo. „V poslední fázi už to bylo neúnosné, nedalo se to vydržet. A proto jsem šel na operaci.“

V polovině listopadu mu lékaři bolavou patu obrousili. „Týden jsem měl berle, za další dva týdny jsem už mohl nohu postupně zatěžovat. Takže naštěstí neochabla,“ těší Rabušice.

Jihlavští fanoušci věřili, že se bývalý hráč Brna a Liberce v zimní přípravě popere o návrat do jihlavské sestavy.

Jenže... Vysočina už odehrála šest utkání a Rabušic v nich nastoupil na jediný poločas. „Jeho výkon nebyl takový, aby mu to něco dalo,“ všiml si trenér Martin Svědík. „Měl veliký výpadek, do hry ještě není připravený. V momentě, kdy bude, dostane prostor,“ slibuje.

Rabušic se po zdravotní stránce cítí v pořádku. Ale...

„Tři měsíce jsem nehrál, takže mám z umělky respekt. Čím méně tréninků nebo zápasů na ní absolvuji, tím pro mě lépe,“ tvrdí. „Mám strach, abych si zranění neobnovil.“

Čas však v tuto chvíli hraje proti Rabušicovi. Už příští týden ve středu odlétá Jihlava na soustředění do Turecka. A s sebou trenér Svědík vezme jen dvacet hráčů do pole. „Michael v tréninku pracuje velice dobře, ale chybí mu herní kondice. V tom má veliký deficit,“ všímá si jihlavský kouč. „Uvidíme, jaký časový horizont bude potřeba, aby se dal do kupy.“

Rabušic má navíc v kádru velkou konkurenci. „My hrajeme a pravděpodobně budeme i dál hrát na jednoho útočníka. A Michael se bude těžko dostávat na hřiště. Zvlášť, pokud zůstane Davis,“ zmiňuje ředitel FC Vysočina Jan Staněk lotyšského forvarda Ikauniekse.

Sestupem ohrožený jihlavský klub navíc není v situaci, kdy by si mohl hráče Rabušicova formátu dovolit nechat mimo hru. „Nemůžeme mít nadstandardního ligového fotbalistu s vysokým platem na lavičce, na tribuně nebo v juniorce,“ uvědomuje si Staněk.

Hledá alternativy v zahraničí

Rabušic, jemuž končí smlouva v létě, tak zřejmě dostane prostor najít si jiné angažmá.

„Jeho budoucnost řešíme. Bavíme se o tom, jestli nerozvážeme smlouvu. A on zjišťuje, jaké jsou alternativy v zahraničí,“ prozradil Staněk. „Myslím, že by to pro všechny bylo nejlepší. V Jihlavě je pod tlakem, lidé od něj hodně očekávají. A on krátce po tom zranění těžko může být skvělý,“ myslí si ředitel jihlavského klubu. Takže co dál?

„Kádr se právě teď tvoří, a jestli v něm Rabušic bude, nebo ne, záleží hlavně na něm. Musí být primárně zdravý, pak může o místo zabojovat,“ tvrdí Staněk.