Další Čech v akademii Manchesteru United. Z Jihlavy odchází Mastný

Přezdívá se jim rudí ďáblové. A patří k nejúspěšnějším fotbalovým klubům světa. Kdo ze sportovních fanoušků by neznal věhlasný Manchester United, který v minulosti dokázal dvacetkrát vyhrát nejvyšší soutěž v Anglii a mezi trofejemi má i tři „ušaté“ poháry pro vítěze Ligy mistrů.



A právě do této organizace nyní ze staršího dorostu FC Vysočina Jihlava Ondřej Mastný přestupuje.

„Momentálně jsem za to velmi rád, těší mě to,“ usmívá se Mastný, který bude věhlasnou akademii MU „studovat“ minimálně tři roky. „Je to splnění obrovského snu. Jsem na začátku cesty, vím, jak těžké to bude. Ale moc se na následující měsíce a roky těším.“

Svou misi odstartuje v kategorii U18. A o schůdek výš by měl mít svého českého kolegu, Matěje Kováře. „Momentálně jsme na společném soustředění U18 a U23, takže jsme spolu v kontaktu a někdy si společně i zatrénujeme,“ pochvaluje si Mastný.



Právě on má přitom nepřímo zásluhu na tom, že Kovář v lednu do Manchesteru přestoupil. „Paradoxně mladší pomohl staršímu, protože v rámci skautingu Ondry se na naše doporučení zajeli podívat také na Matěje,“ líčí brankářská legenda Luděk Mikloško z agentury Sport Invest, která hráče zastupuje. „Výsledkem jsou dva mladí Češi v organizaci United.“

Mastného současný úspěch je také skvělou vizitkou pro dvojici klubů z Vysočiny. „Samozřejmě je to veliká pocta. Nejen pro nás, pro naše trenéry, ale i pro Fotbalovou školu Třebíč, ve který byl Ondra do čtrnácti let, že si takhle velký klub vybral kluka od nás,“ těší ředitele jihlavského klubu Jana Staňka.

„Běžně odcházejí mladí hráči do zahraničí, do akademií průměrných klubů v Itálii, v Holandsku. Ale aby přestupovali do takhle velkého klubu, to se podaří opravdu jen málokdy,“ pokračuje Staněk.

Jihlava tak ztrácí obrovský talent. Ale... „Pro nás je škoda, že odchází tak brzy. Třeba už za rok tady mohl chytat, nebo bychom mu už brzy tu šanci dali. Ale na druhou stranu je to skvělé pro dobré jméno klubu a povědomí o výchově kluků v Jihlavě,“ uvědomuje si ředitel Staněk.



A navíc to nebylo zadarmo. „Samozřejmě to nejsou peníze, které by rozpočet klubu nějakým způsobem výrazně ovlivnily. Ale za hráče, který ještě nic nedokázal a nikdo neví, jestli z něj vyroste profesionální fotbalista, ta částka není zanedbatelná,“ dodal Jan Staněk. Konkrétní částku po dohodě klubů nemohl prozradit.