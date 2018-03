Jihlavský kapitán Vaculík: Víme, co hrát. A také máme štěstí

„Samozřejmě je lepší a uvolněnější nálada, protože jen málokdo s těmito body počítal,“ hlásil dva dny po překvapivém vítězství kapitán FC Vysočina Lukáš Vaculík.

Jak teď vypadají dny jihlavských fotbalistů po „zázraku v Plzni“?

Jako po každém jiném zápase: výklus, dlouhá regenerace, abychom se připravili na další zápas. Máme kratší týden, hrajeme už v sobotu.

Všichni jsou z vaší výhry mírně řečeno hodně překvapeni. Vy také?

My jsme věřili, že tam můžeme nějaký ten bod získat. A povedlo se. Hrozně nás těší, že jsme to takhle dotáhli a nejsme tam dole příliš odříznutí. Nálada je super. Ale je jasné, že musíme pokračovat dál.

Kdyby se vás před startem jara někdo zeptal, kolik z úvodních dvou zápasů proti Slavii a Plzni chcete mít bodů, co byste odpověděl?

Tři body by byly super. Chtěli jsme hlavně doma zvládnout první zápas. Podle mě osmdesát, možná i devadesát procent ligy počítalo, že po těch dvou zápasech budeme mít pořád jen deset bodů. A my jich teď máme šestnáct. To je opravdu parádní.

Pohledem z tribuny vypadaly oba zmiňované duely hodně podobně. Dostali jste se do brzkého vedení, které se vám pak podařilo udržet. Nicméně v Plzni se zdálo, že jste přeci jen o něco odvážnější. Bylo to tak? Měli jste více šancí, víc ze hry?

Nevím, jestli víc ze hry, ale samozřejmě, Slavia nás více napadala, byla aktivnější. A taky terén tomu nahrával, fotbal se na něm moc hrát nedal. Hodně jsme odkopávali. V Plzni to z naší strany bylo trošku lepší. I když nás domácí částečně dostávali pod tlak, tak si myslím, že jsme byli aktivnější. A mohli jsme přidat i další branku. Na druhou stranu jsme měli při závarech Plzně i štěstí, hlavně z centrovaných balonů, po rozích. Každopádně vám musím dát za pravdu, oba zápasy se hodně podobaly.

Můžeme stejné čekat i v dalších kolech?

Myslím, že takové zápasy už nebudou. My se teď musíme připravit na jiný způsob hry, protože budeme hrát s Teplicemi, na Dukle… Tam už to bude vypadat trošku jinak. A my se na ty souboje musíme připravit, abychom je zvládli co nejlépe.

Bude těžké udržet v hlavách, že se vlastně nic nestalo. Že sice máte šest bodů, což je super, ale jinak zůstáváte stále na sestupové pozici?

Přesně tak, tohle bude hrozně důležité. Nemyslím si, že by byl někdo příliš nahoře. Ale chce to opravdu udržet koncentraci, disciplínu, morálku. A zvládnout ty tři zápasy, které nás čekají do repre pauzy. Tam by se mohlo ukázat, kam bude jaro směřovat. Pokud by se nám tohle podařilo, potvrdilo by to body, které jsme udělali se Slavií a Plzní dvojnásobně.

Z hodnocení médií vyplívá: Slavia zápas nezvládla, Plzeň ho nezvládla… Není ale fotbal o tom, co vám soupeř dovolí?

Ano, víme, že kvalita Plzně i Slavie je někde jinde. A já si myslím, že nás oba týmy svým způsobem podcenily. Věřily, že nás kvalitou přejedou. Jenže my jsme poctivě bránili a i s kusem štěstí jsme nějaké situace přežili.

Takže to bylo hlavně o štěstí?

Ne, myslím, že ani jeden mančaft si nevytvořil tolik vyložených šancí, že bychom mohli říct, že jsme měli jenom štěstí. V obou zápasech nás podržel gólman, v obou se povedlo udržet nulu, což se nám hrozně dlouho nepodařilo. A to je důležité.

Radost jihlavských fotbalistů a hluboké rozpaky plzeňských hráčů, kteří senzačně prohráli s outsiderem.

A bude i do dalších zápasů...

Ano, když se nám bude dařit držet vzadu nulu, tak dopředu máme takovou sílu, že vždycky nějaký gól dáme.

O víkendu vás čekají Teplice. Co by na ně mohlo platit? Jak zabránit tomu, aby se opakovala podzimní porážka 1:3?

Budeme chtít hrát aktivně, na balonu. A hrát do gólu. Což samozřejmě chceme pořád. Přesnou taktiku nám určí trenér. Ale určitě musíme hrát zodpovědně dozadu a aktivně dopředu.

Do jarní části ligy vstoupila Vysočina s novým trenérem. Co pan Svědík změnil, že to Jihlavě najednou jde tak dobře? Dvakrát udržela čisté konto a navíc získala cenné body?

Já bych řekl, že je to i dílem štěstí. I když těch změn několik proběhlo. A je fakt, že mančaft ví, co má hrát a co má dělat. A to si myslím, že je hrozně důležité. Tím zase ale nechci říkat, že jsme to předtím nevěděli. Prostě změny, které nastaly, včetně změny realizačního týmu, si neskutečně sedly.

Takže v Jihlavě teď vládne dobrá atmosféra a pohoda?

Všechno se teď projevuje na hřišti. Rozumíme si, víme, co máme dělat. A stojí při nás i štěstí, které se k nám v pravou chvíli přikloní.