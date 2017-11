Důležitá výhra, oddechli si v Jihlavě. Tři body vystřelil Záviška

Nevím, jak moc to bude drahé, říkal Zaviška Celý týden se na trénincích cítil skvěle a věřil, že mu trenéři dají v domácím utkání s Libercem šanci. Byť by to mělo být jen na pár minut. Nakonec se dočkal toho, že ho postavili do základní sestavy. A co víc, dvaadvacetiletý fotbalista Jan Záviška se stal hrdinou zápasu. „Hlavně jsem chtěl vyhrát. A kdyby padl nějaký ten gól, byla by to jen třešnička na dortu,“ usmíval se jihlavský záložník. Ty třešničky byly ve finále dvě a jedna hezčí než druhá. Však si za ně potom také mladý fotbalista v kabině vysloužil obrovské ovace ze strany svých spoluhráčů. „Jo, vytleskávali mě,“ přiznal poněkud neochotně. Bylo totiž znát, že na jedné straně sice prožívá obrovskou radost, ovšem na druhé se z náhlého zájmu o svou osobu cítí malinko nesvůj. Premiérový gól v první lize vstřelil ve 36. minutě utkání, kdy se najednou sám řítil na libereckého brankáře. „Prostě jsem vyběhl a doufal, že to není ofsajd. Soustředil jsem se na to, abych obhodil gólmana a nějak to pak doklepl do brány,“ popsal dění na hřišti. Už o dvě minuty později zvedal ruce nad hlavu ve vítězném gestu znovu. Ještě předtím jimi však dával najevo svému spoluhráči Davisu Ikaunieksovi, že je v libereckém vápně úplně volný a připravený ke střele z voleje. „Většinou to tak bývá, že druhý gól je výsledkem toho prvního. Protože kdyby tu první šanci neproměnil, měl by to potom v téhle pozici těžké. Ale zaplať pánbůh, že oba góly dal,“ radoval se Záviškův spoluhráč Jiří Krejčí. Parádní vystoupení Jana Závišky sledovala v hledišti jihlavského stadionu v Jiráskově ulici také jeho rodina. „Jenom přítelkyně tentokrát nemohla přijet. Ale příště určitě dorazí,“ ujišťoval autor dvou sobotních gólů FC Vysočina. Vzhledem k tomu, že šlo o jeho první zápas, k němuž nastoupil v základní sestavě, a navíc dal hned dva góly, dá se očekávat, že tahle kombinace bude mladého záložníka určitě něco stát. „Zatím nevím, jak moc to bude drahé. Ale Váca (kapitán týmu Lukáš Vaculík - pozn. red.) mi to určitě vyčíslí,“ smál se Záviška.