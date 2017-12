Brankář Hanuš potřeboval změnu, těší se na Tecla a Masopusta

„Honzovi jsme nabídli prodloužení smlouvy s podmínkami, které jsou pro FC Vysočina nadstandardní. Byla to povinnost pro takovou osobnost, kterou Honza je,“ uvedl ředitel jihlavského klubu Jan Staněk.

„Věděli jsme ale, že těžko budeme konkurovat bohatším týmům a týmům, které mohou nabídnout boj o poháry. Honza si vybral Jablonec a já mu přeji, aby se s ním do Evropy podíval,“ doplnil.

Hanuš do Jihlavy přišel v létě 2012, kdy měl dělat dvojku Jaromíru Blažkovi. Po jeho konci kariéry se pak přesunul na post brankářské jedničky FC Vysočina a postupně za Jihlavu odchytal 103 prvoligových zápasů.

„Hodně mi pomohla škola po boku velezkušeného Jardy Blažka,“ vzpomíná Hanuš na gólmanskou osobnost, která se později v Jihlavě stala i trenérem brankářů.

„Vždy jsem se snažil odvádět nejlepší výkony a pomáhat Jihlavě, abychom na tom byli v tabulce co nejlépe a hráli co nejlepší fotbal,“ líčí Hanuš, který se však na Vysočině v pozici prvního gólmana nedočkal výraznějšího týmového úspěchu, než boje o holé přežití.

„Když se ohlédnu zpět, musím říci, že ty roky nebyly špatné. Dokázali jsme hrát dobrý fotbal, porazili jsme Spartu, Slavii i Plzeň a vždy jsme pro tento region dokázali udržet nejvyšší soutěž,“ těší Hanuše. „Za ty roky jsem už samozřejmě začal cítit, že bych sám potřeboval změnu.“

Tou je současný přesun do Jablonce, který je aktuálně osmým celkem prvoligové tabulky. „V momentě, kdy se ozval Jablonec, jsem byl velmi rád. Představuje to pro mne novou motivaci a impulz do další práce v novém prostředí. Jde o důležitý krok v mé kariéře,“ tvrdí Hanuš.

Ten se v Jablonci setká se svými bývalými parťáky z jihlavské kabiny, záložníkem Lukášem Masopustem a útočníkem Stanislavem Teclem. „To v mém rozhodování znamenalo plus,“ připouští.

Hanuše navíc dobře zná také trenér Jablonce Zdeněk Klucký. „Honzu Hanuše jsem trénoval, když jsem byl v Jihlavě s Petrem Radou,“ připomíná někdejší asistent FC Vysočina. „Je to dobrý brankář a charakterově výborný kluk. Myslím, že se s Vlastou Hrubým poperou o to, kdo bude chytat.“

Podle informací MF DNES vedení FC Vysočina za Hanuše požaduje nejen finanční, ale také hráčskou kompenzaci. Slováka Mateje Rakovana by tak měl v nové jihlavské brankářské dvojici doplnit Roman Valeš.

„Přestup by měl být dotažen v lednu a jeho součástí by měl být příchod kvalitativně stejného brankáře,“ naznačil Staněk. „I když nám bude Honza chybět jako osobnost, fotbalově bychom tratit neměli. Nechceme Honzovi bránit, ale chceme pro FC Vysočina získat co nejvíc,“ doplnil.

Hanuš by nemusel být jedinou jihlavskou oporou, která by v zimě mohla změnit dres. Šestnáctý tým nejvyšší soutěže by v případě dobré finanční nabídky podle informací MF DNES mohl přijít také o lotyšského útočníka Davise Ikauniekse.