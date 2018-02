Trenér umí zařvat tak, že se třesou okna, tvrdí jihlavský Vaculík

„Pořád věřím, že síla a šance na záchranu tady jsou,“ přesvědčoval těsně před startem jarní části HET ligy čtyřiatřicetiletý fotbalista.



Kde jste objevil další motivaci pokračovat. Nenapadlo vás z toho záchranářského kolotoče seskočit?

Souhlasím, že je to enormně demotivující, a jsou jen dvě věci, které mě tady udržely. Tou první je to, že mě absolutně nenapadlo z téhle situace utéct, a za druhé je to příchod nového realizačního týmu. Zase se ve mně něco nastartovalo.

Nevadí vám, že je nový trenér Martin Svědík poměrně hodně kritický?

Vůbec ne. Naopak si myslím, že pro klub, jakým je Jihlava, je to jenom dobře. Možná v klubech, kde je moc osobností, by jeho kritiku hráči nemuseli vzít, ale u nás máme spoustu kluků, kteří teprve začínají. A pokud ho budou poslouchat, protože ta jeho kritika je oprávněná, tak jim může hodně pomoct.

Vám už také něco vytknul?

Samozřejmě. Už při prvním rozhovoru měl výhrady k nějakým věcem. A já přesně vím, že měl pravdu, že je tak dělám. Jedná se o určité návyky, takže to bude chtít víc než jeden dva tréninky, aby se u mě něco změnilo. Jasně, ve svém věku se už nezlepším rychlostně, ale po taktické stránce můžu.

Takže ve své kritice je trenér Svědík konkrétní? Je to změna oproti minulosti?

Hlavně je to dobře. Pokud máte na nějakém postu dva nebo tři hráče a jeden plní, co se po něm chce, ale dva ne a vy budete pořád mluvit jen obecně, tak je to špatně. Je potřeba ukázat na chyby jasně.

Říká se, že pokud je jeden trenér hodně přísný, druhý by měl být naopak shovívavější. Platí to iv případě stávající trenérské dvojice v FC Vysočina?

Ano, je to tak. Asistent Šmarda je věčně pozitivní, naopak trenér Svědík, jak jsem ho měl možnost za těch několik týdnů poznat, je velký perfekcionista. Pokud neuděláme věci, jak on si představuje, je schopný zařvat tak, že se třesou okna v kabině. (usmívá se)

Vy jste na začátku řekl, že vás ani nenapadlo utíkat od týmu, který je v situaci, kdy bojuje o bytí a nebytí v lize. Byla to trochu narážka na Jiřího Krejčího, který odešel za lepšími podmínkami do Slovácka?To byste mohla vzít i tak, že je to nejen na Jirku, ale i na Hanyho (brankáře Jana Hanuše – pozn. red.) Ne, není to tak, neříkal jsem to jako kritiku vůči nim, mluvil jsem za sebe. Já je chápu, chtěli jít za lepším. A pak si taky myslím, že Jihlava nestojí a nepadá s Jirkou Krejčím ani s Honzou Hanušem.

Takže jste ani jednoho nepřemlouval?

Určitě ne. Prostě oni se takhle rozhodli a já to beru. Naši situaci musíme zvládnout s hráči, které máme.

A skutečně věříte, že se Vysočina může pádu do druhé ligy vyhnout?

Je fakt, že podzim byl z naší strany velmi nepovedený. Udělali jsme hrozně málo bodů a navíc jsme nezvládli důležité zápasy. Ovšem jako pozitivum beru to, že nám ostatní týmy nijak zásadně neutekly. Pořád je tam zhruba pět týmů, se kterými se můžeme poprat o záchranu. A to není málo.