Jihlava už si vybrala, koučem fotbalistů bude Kučera

Předzimní příprava druholigových jihlavských fotbalistů končí ve čtvrtek – na Mikuláše. A vedení klubu jim, jak se zdá, nadělí před odchodem na dovolenou nového hlavního trenéra.

Podle informací MF DNES byli ve hře o zaplnění uvolněného místa po Martinu Svědíkovi celkem čtyři kandidáti - Petr Havlíček, Jaroslav Hynek, Daniel Šmejkal a Radim Kučera. A jak se zdá, právě posledně jmenovaný má být nakonec tím, který má Jihlavě pomoci k návratu do první ligy.

„Pokud to není potvrzeno černé na bílém, tak vždycky ještě může nastat cokoliv,“ uvedl čtyřiačtyřicetiletý bývalý fotbalový obránce, který se po skončení kariéry rozhodl pokračovat dál jako trenér. Naposledy působil u prvoligového Baníku Ostrava.

Minulý týden jste prozradil, že jste se s vedením jihlavského klubu sešel na jedné schůzce. Už došlo i na druhou?

Zatím ne, máme ji naplánovanou na čtvrtek.

V minulosti už jste s Vysočinou probíral možný příchod k mužstvu několikrát, věříte, že to tentokrát vyjde?

Je pravda, že během dvou let těch schůzek bylo několik, ale nikdy to nedopadlo. Teď se ale možná schyluje k tomu, že to dopadne.

Jinými slovy byste případně poslední trénink jihlavského A-týmu před odchodem na dovolenou mohl vést už vy?

Ano, přesně tak.

Dobře, představme si, že je čtvrtek a vy jste právě podepsal s FC Vysočina smlouvu. Co rozhodlo? Bylo to postavení týmu ve druholigové tabulce po podzimní části?

Přesně tohle rozhodovalo. Vidím u Jihlavy ambice na postup. Navíc už předtím patřila Vysočina mezi ligové stálice.

Podle toho, co jste prozradil minulý týden, tak jste řešil ještě i jiné nabídky...

Je to tak, ale mezi těmi všemi z druhé ligy byla tahle z Jihlavy úplně nejvíc.

Váš předchůdce Martin Svědík každopádně nastavil v Jihlavě pro další trenéry laťku hodně vysoko. Vidíte to podobně?

Musím uznat, že odvedl opravdu velmi dobrou práci. Mužstvo dostal na příčky, které zaručují, že by se mělo bojovat o postup do první ligy. I proto bude práce tady hodně zavazující.

Přesto se ji nebojíte přijmout?

Ne, věřím, že jdu k velice dobře připravenému mužstvu.

Které ovšem v minulých měsících prošlo celkem drastickou změnou...

Sledoval jsem, že v Jihlavě nastal určitý výprodej mužstva. Proto doufám, že další teď v zimní pauze už nenastane.

Věříte, že by snad dokonce mohlo dojít i k jeho případnému posílení?

Pokud jsou v klubu ambice na postup, měla by situace zůstat v mezích toho, že se má v takovém případě tým spíš posilovat, nikoliv oslabovat.

Troufl byste si na postup i se současným kádrem?

Myslím, že tohle mužstvo má kvalitu na to, aby se porvalo o návrat do první ligy.

Bývalý kouč FC Vysočina Martin Svědík si s sebou do Slovácka vzal i celý realizační tým, už máte představu o tom, koho si vyberete jako asistenta?

Právě tyhle věci budeme řešit ve čtvrtek. Ale samozřejmě v hlavě už nějaká jména mám. Nicméně nic ještě není potvrzeno. Vlastně ani já pořád nemám vše uzavřeno tak, že bych měl podepsanou smlouvu. Takže se pořád může stát cokoliv.

O Vysočině se ve většině případů mluví jako o drsném kraji. Neděsí vás to trochu? Ani podnebí tady nebývá zrovna nejteplejší...

Podívejte se, já žiju ve Viganticích na Valašsku, což je taky docela drsný kraj. Takže odpověď zní ne, nemám s tím vůbec žádný problém. Na to jsem zvyklý z domova. Naopak, možná bych měl větší problém s tím, kdybych šel někam, kde bude moře a pětatřicet stupňů teplo. (usmívá se)